Президента Турции изберут во втором туре голосования

Действующему президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану не удалось набрать голосов для победы в первом туре президентских выборов. Второй тур голосования назначен на 28 мая.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,35% голосов в первом туре президентских выборов в стране по итогам подсчета 100% бюллетеней. Об этом сообщает турецкий телеканал TV24 в понедельник, 15 мая, со ссылкой на данные Центрального избирательного комитета.

Второе место занял единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу с 45% голосов. На третьем - кандидат от "Альянса АТА" Синан Оган с 5,22% голосов. За снявшего свою кандидатуру непосредственно перед выборами, но оставшегося в списках кандидатов Мухаррема Индже проголосовали 0,43% избирателей.

Второй тур президентских выборов пройдет 28 мая. В нем примут участие Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу. Для победы в первом туре кандидатам нужно было набрать 50% плюс один голос.

На парламентских выборах победил альянс во главе с партией Эрдогана

На парламентских выборах, состоявшихся в один день с президентскими, победил "Республиканский альянс" во главе с Партией справедливости и развития (ПСР) Эрдогана. Он набрал 49,31% голосов, что гарантирует ему порядка 322 из 600 мест в парламенте.

На втором месте - оппозиционный "Народный альянс" во главе с Народно-республиканской партией (НРП) Кемаля Кылычдароглу. Он получил 35,19%, обеспечивающих около 212 мест.

В парламент прошел также "Альянс труда и свободы" с 10,52% голосов, куда входит Левая партия зеленых. Он может рассчитывать на 66 мест.

Альянс АТА, который выдвинул кандидатом в президенты Синана Огана, оказался на четвертом месте, получив 2,46% процента голосов.

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