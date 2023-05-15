  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Агитационные плакаты Эрдогана и Кылычдароглу
Агитационные плакаты Эрдогана и КылычдароглуФото: Tunahan Turhan/Zuma/picture alliance
ПолитикаТурция

Эрдоган дал понять, что готов ко второму туру выборов

Олег Соколенко
55 мин. назад

Эрдоган дал понять, что готов ко второму туру президентских выборов в Турции. По данным Anadolu, после обработки 98 процентов бюллетеней он набирает 49,34 процента голосов, что недостаточно для победы в первом туре.

https://p.dw.com/p/4RLZC

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что готов ко второму туру президентских выборов в стране. "Мы еще не знаем, закончатся ли выборы в первом туре. Но если народ отправит нас во второй тур, мы будем уважать это решение", - приводит агентство AFP слова Эрдогана, с которыми он обратился в ночь на понедельник, 15 мая, к своим сторонникам в Анкаре.

Главный соперник Эрдогана, лидер Республиканской народной партии (CHP) и единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу также заявил, что согласен с решением народа о проведении второго тура. При этом оба политика выразили уверенность в своей финальной победе.

Подсчет голосов в первом туре продолжается

По состоянию на 05.10 МСК 15 мая, подсчет голосов еще не завершен. Глава ЦИК Турции Ахмет Енер объявил, что обработано 95 процентов бюллетеней внутри страны и около 37 процентов - на зарубежных избирательных участках. При этом Эрдоган набирает 49,49 процентов голосов избирателей, а Кылычдароглу - 44,79 процентов. Актуальные данные турецкого государственного информагентства Anadolu таковы: 98,06 процентов обработанных бюллетеней, 49,34 процента у Эрдогана и 44,99 - у Кылычдароглу.

Для победы одного из кандидатов в первом туре ему требуется набрать минимум 50 процентов голосов избирателей. Так что в Турции очень вероятно проведение второго тура президентских выборов - он может состояться 28 мая.

При этом на проходящих параллельно выборах в парламент, по данным Anadolu, после подсчета 97,84 процента голосов, лидирует возглавляемая Эрдоганом Партия справедливости и развития - с результатом 35,4 процента. Республиканская народная партия на втором месте, она набирает 25,38 процентов.

Стороны обвиняют друг друга в махинациях

Эрдоган заявил, что оппозиция пытается обмануть избирателей, утверждая, что Кылычдароглу лидирует на выборах. Действующий президент подчеркнул, что за него отдали свои голоса примерно на 2,6 миллиона человек больше, чем за его соперника.

В свою очередь, оппозиционная партия CHP устами своего представителя Экрема Имамоглу обвинила госорганы в распространении ложных предварительных данных о результатах выборов в интересах действующего главы государства Эрдогана.

Смотрите также:

Как землетрясение изменило настроения в Турции

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Землетрясение в Турции: число жертв приблизилось к 20 тысячам (09.02.2023)

Землетрясение в Турции: число жертв приблизилось к 20 тысячам (09.02.2023)

В Турции продолжается поиск выживших после самого мощного землетрясения в регионе за последние полвека. Тысячи людей оказались на улице, и возможно столько же остаются под завалами. В стране объявлен недельный национальный траур. Тем временем критика в адрес властей становится все громче. Репортаж DW
Политика9 февраля 2023 г.03:51 мин.
external

Унизил ли Путина Эрдоган перед камерами, и о чем договорились в Иране? И что там с "Северным потоком"? DW Новости (20.07.2022)

Унизил ли Путина Эрдоган перед камерами, и о чем договорились в Иране? И что там с "Северным потоком"? DW Новости (20.07.2022)

Итоги переговоров Путина с Эрдоганом и Раиси в Тегеране. В Германии с тревогой ждут, будет ли запущен газопровод "Северный поток-1". Хроника 147-го дня войны в Украине.
20 июля 2022 г.31:55 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Зеленский и Макрон 14 мая в Париже

Франция поставит Украине танки, бронемашины и средства ПВО

Политика2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Победительница "Евровидения-2023" Лорин на сцене конкурса в Ливерпуле

"Евровидение-2023": победа для Швеции и сердце для Украины

"Евровидение-2023": победа для Швеции и сердце для Украины

Музыка22 ч. назад
Бездомная собака в Москве

Почему в РФ хотят разрешить убийства бездомных животных

Почему в РФ хотят разрешить убийства бездомных животных

Общество1 ч. назад
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц в Киеве, 16 июня 2022 года

О чем могли бы поговорить Владимир Зеленский и Олаф Шольц

О чем могли бы поговорить Владимир Зеленский и Олаф Шольц

Политика19 ч. назад
Электромобиль среднего класса NIO ET5 на автомобильной выставке в Ичане (КНР) в мае 2023

Почему для автопрома Китая Европа несравнимо важнее России

Почему для автопрома Китая Европа несравнимо важнее России

Экономика и бизнес14 мая 2023 г.
Здание акимата Восточно-Казахстанской области в Усть-Каменогорске

Казахстан: лазейки для экспорта "санкционки" в РФ не исчезли

Казахстан: лазейки для экспорта "санкционки" в РФ не исчезли

Политика14 мая 2023 г.
Разрушенные дома в Никополе

"Надеемся не повторить судьбу Бахмута". Репортаж из Никополя

"Надеемся не повторить судьбу Бахмута". Репортаж из Никополя

Конфликты14 мая 2023 г.
На главную страницу