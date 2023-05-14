  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Предвыборный митинг Эрдогана в Стамбуле
Предвыборный митинг Эрдогана в СтамбулеФото: Murat Cetinmuhurdar/Turkish Presidency/AA/picture alliance
ПолитикаТурция

В Турции на выборах решается судьба Эрдогана

Сергей Ромашенко
10 мин. назад

Избиратели в Турции выбирают президента и новый состав парламента. Согласно опросам, действующий президент Эрдоган и его соперник Кылычдароглу идут почти вровень.

https://p.dw.com/p/4RJmK

В Турции в воскресенье, 14 мая, стартовали выборы, итоги которых определят дальнейший курс развития страны. Около 61 млн избирателей выбирают президента и новый состав парламента. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, правящий Турцией уже 20 лет, не может быть уверенным в переизбрании - согласно опросам, он и его соперник - лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - идут почти вровень.

Голосование проходит в напряженной атмосфере. Есть опасения, что Эрдоган может не смириться с поражением, но 12 мая президент заявил, что он в любом случае признает итоги выборов. С тех пор как в Турции пять лет тому назад была введена президентская форма правления, Эрдоган сосредоточил в своих руках огромную власть и имел возможность править в обход парламента.

Критики опасаются, что в случае его переизбрания страна НАТО Турция окончательно превратится в автократию. Мировое сообщество тоже внимательно следит за голосованием. "Выборы в Турции, вероятно, - последний шанс для оппозиции победить Эрдогана после 20 лет демократическим путем", - заявил эксперт Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Рот (Michael Roth) в интервью изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Соперник Эрдогана Кылычдароглу

Соперник Эрдогана - 74-летний социал-демократ и алавит Кемаль Кылычдароглу - баллотируется от оппозиционного блока из шести партий. Он намерен вернуть Турцию к парламентской системе, восстановить независимость таких государственных учреждений, как Центробанк, и обуздать инфляцию. Кылычдароглу призывает вновь сблизиться с Германией и Евросоюзом. Он также выступает за ужесточение миграционной политики.

Наблюдатели отмечают, что на фоне господства государственных СМИ предвыборная кампания в Турции не была справедливой. Эрдоган называл оппозиционеров "террористами" и враждебно высказывался о сексуальных меньшинствах. Он обещал повысить зарплату госслужащим и наращивать инвестиции в оборонную промышленность.

Если ни Эрдогану, ни Кылычдароглу не удастся набрать более 50 процентов голосов, то 28 мая в Турции состоится второй тур президентских выборов. В парламенте исламско-консервативная партия Эрдогана имеет большинство благодаря блоку с ультранационалистами. Удастся ли ей сохранить это большинство, неизвестно. Многое зависит от позиции прокурдской партии HDP, которая не входит в шестипартийный блок Кылычдароглу, но поддерживает его на президентских выборах.

Смотрите также:

Как землетрясение изменило настроения в Турции

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Землетрясение в Турции: почему разрушено столько домов и погибло так много людей. "Европа в фокусе"

Землетрясение в Турции: почему разрушено столько домов и погибло так много людей. "Европа в фокусе"

Землетрясение в Турции и Сирии - одно из самых разрушительных за последние сто лет. Пострадали сотни деревень и городов. Разрушено огромное количество зданий. Погибли десятки тысяч людей. Сотни тысячи турок вынуждены покинуть родные места. И огромным остается список пропавших без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются, но шансов найти выживших под завалами с каждой минутой все меньше.
Политика19 февраля 2023 г.25:50 мин.
external

Турки в Анталье в шоке от наплыва россиян из-за роста цен на жилье. Европа в фокусе (02.02.2023)

Турки в Анталье в шоке от наплыва россиян из-за роста цен на жилье. Европа в фокусе (02.02.2023)

Из-за войны в Украине сотни тысяч россиян уехали за границу. Часть из них осела в Турции. Из-за этого на турецких курортах резко выросли цены на недвижимость и аренду жилья. Местные жители называют ситуацию катастрофической.
Политика2 февраля 2023 г.26:13 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Победительница "Евровидения-2023" Лорин на сцене конкурса в Ливерпуле

"Евровидение-2023": победа для Швеции и сердце для Украины

Музыка1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Здание акимата Восточно-Казахстанской области в Усть-Каменогорске

Казахстан: лазейки для экспорта "санкционки" в РФ не исчезли

Казахстан: лазейки для экспорта "санкционки" в РФ не исчезли

Политика4 ч. назад
Электромобиль среднего класса NIO ET5 на автомобильной выставке в Ичане (КНР) в мае 2023

Почему для автопрома Китая Европа несравнимо важнее России

Почему для автопрома Китая Европа несравнимо важнее России

Экономика и бизнес3 ч. назад
Акция протеста польских дальнобойщиков

Кто и почему блокирует погранпереход между Польшей и РБ?

Кто и почему блокирует погранпереход между Польшей и РБ?

Автомобили и транспорт13 мая 2023 г.
Кемаль Кылычдароглу, соперник Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих президентских выборах в Турции

Кемаль Кылычдароглу: человек, бросивший вызов Эрдогану

Кемаль Кылычдароглу: человек, бросивший вызов Эрдогану

Политика13 мая 2023 г.
На улицах Гагаузии перед выборами главы

Гагаузия накануне второго тура: подкуп, обыски, неясность

Гагаузия накануне второго тура: подкуп, обыски, неясность

Конфликты13 мая 2023 г.
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц в Киеве, 16 июня 2022 года

О чем могли бы поговорить Владимир Зеленский и Олаф Шольц

О чем могли бы поговорить Владимир Зеленский и Олаф Шольц

Политика13 мая 2023 г.
На главную страницу