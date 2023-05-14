В Турции на выборах решается судьба Эрдогана

Избиратели в Турции выбирают президента и новый состав парламента. Согласно опросам, действующий президент Эрдоган и его соперник Кылычдароглу идут почти вровень.

В Турции в воскресенье, 14 мая, стартовали выборы, итоги которых определят дальнейший курс развития страны. Около 61 млн избирателей выбирают президента и новый состав парламента. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, правящий Турцией уже 20 лет, не может быть уверенным в переизбрании - согласно опросам, он и его соперник - лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - идут почти вровень.

Голосование проходит в напряженной атмосфере. Есть опасения, что Эрдоган может не смириться с поражением, но 12 мая президент заявил, что он в любом случае признает итоги выборов. С тех пор как в Турции пять лет тому назад была введена президентская форма правления, Эрдоган сосредоточил в своих руках огромную власть и имел возможность править в обход парламента.

Критики опасаются, что в случае его переизбрания страна НАТО Турция окончательно превратится в автократию. Мировое сообщество тоже внимательно следит за голосованием. "Выборы в Турции, вероятно, - последний шанс для оппозиции победить Эрдогана после 20 лет демократическим путем", - заявил эксперт Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Рот (Michael Roth) в интервью изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Соперник Эрдогана Кылычдароглу

Соперник Эрдогана - 74-летний социал-демократ и алавит Кемаль Кылычдароглу - баллотируется от оппозиционного блока из шести партий. Он намерен вернуть Турцию к парламентской системе, восстановить независимость таких государственных учреждений, как Центробанк, и обуздать инфляцию. Кылычдароглу призывает вновь сблизиться с Германией и Евросоюзом. Он также выступает за ужесточение миграционной политики.

Наблюдатели отмечают, что на фоне господства государственных СМИ предвыборная кампания в Турции не была справедливой. Эрдоган называл оппозиционеров "террористами" и враждебно высказывался о сексуальных меньшинствах. Он обещал повысить зарплату госслужащим и наращивать инвестиции в оборонную промышленность.

Если ни Эрдогану, ни Кылычдароглу не удастся набрать более 50 процентов голосов, то 28 мая в Турции состоится второй тур президентских выборов. В парламенте исламско-консервативная партия Эрдогана имеет большинство благодаря блоку с ультранационалистами. Удастся ли ей сохранить это большинство, неизвестно. Многое зависит от позиции прокурдской партии HDP, которая не входит в шестипартийный блок Кылычдароглу, но поддерживает его на президентских выборах.

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