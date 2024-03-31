Оппозиция лидирует на коммунальных выборах в Турции

Кандидаты от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) лидируют на выборах мэров в ключевых городах Турции, включая Стамбул, Анкару и Измир. Об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на предварительные итоги голосования, прошедшего в воскресенье, 31 марта.

Входящий в оппозицию мэр Стамбула Экрем Имамоглу набирает 50,83% голосов после подсчета 89,84% бюллетеней, пишет Daily Sabah . На втором месте кандидат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Мурат Курум с 40,25%.

В Анкаре также лидирует действующий мэр, оппозиционер Мансур Яваш, у него 59,22% голосов после обработки 81,02% бюллетеней. Его основной соперник, представитель ПСР Тургут Алтынок набирает 32,45%.

На выборах в Измире после обработки 89,17% бюллетеней первое место занимает представитель оппозиции Джемиль Тугай с 48,7%. В случае победы он сменит на посту мэра города своего однопартийца Тунча Сойера. Кандидат от ПСР Хамза Даг набирает 37,04% голосов.

Кандидаты от НРП, к которой принадлежат Имамоглу, Яваш и Тугай, в целом предварительно лидируют более чем в 20 провинциях по стране. Явка избирателей на коммунальных выборах в Турции составила 77,4%.

Мэр Стамбула объявил о победе на выборах

Более 60 млн турецких граждан имели возможность участвовать в избрании мэров и других коммунальных политиков. Голосование рассматривается как проверка на популярность среди избирателей президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который в прошлом году был переизбран после 20 лет пребывания у власти.

Победа Имамоглу на выборах мэра Стамбула, как ожидается, усилит его позиции как возможного соперника Эрдогана на предстоящих президентских выборах. Имамоглу уже объявил о своем переизбрании главой города. "Мы занимаем первое место с преимуществом более чем в миллион голосов... Мы победили на выборах", - сказал он журналистам.

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