В Турции проходят коммунальные выборы

Голосование рассматривается как проверка президента Турции Эрдогана на популярность среди избирателей. Исламско-консервативные силы намерены отвоевать у оппозиции Стамбул и Анкару.

В Турции в воскресенье, 31 марта, проходят коммунальные выборы. Более 60 млн граждан имеют возможность участвовать в избрании мэров и других коммунальных политиков. Голосование рассматривается как проверка на популярность среди избирателей президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который в прошлом году был переизбран после 20 лет пребывания у власти.

В центре внимания находятся выборы в мегаполисах Стамбул и Анкара, которые исламско-консервативная "Партия справедливости и развития" (ПСР) президента Эрдогана пять лет тому назад уступила оппозиции и теперь намерена вернуть под своей контроль. Первые официальные результаты голосования ожидаются поздно вечером 31 марта.

На крупнейший в стране город Стамбул с населением в 16 млн человек приходится почти треть турецкого ВВП. По данным опросов, кандидаты от ПСР Мурат Курум и от крупнейшей оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Экрем Имамоглу идут почти вровень.

Голосование в Стамбуле

Если победу одержит Имамоглу, то это усилит его позиции как возможного соперника Эрдогана на предстоящих президентских выборах. Если же Стамбул вернет под свой контроль ПСР, то это еще более укрепит власть Эрдогана, который свое политические восхождение начинал в этом городе.

Главными темами предвыборной кампании были высокая инфляция на уровне 67 процентов и инфраструктурные проекты. Наблюдатели назвали предвыборную кампанию несправедливой: большая часть СМИ в Турции находятся под прямым или косвенным контролем правительства.

За ходом коммунальных выборов в Турции наблюдает делегация Совета Европы.

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