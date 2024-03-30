Местные выборы в Турции: последняя кампания Эрдогана?

Предстоящие выборы в местные органы власти Турции способны серьезно повлиять на будущее страны. Речь идет не только о мэрах 81 города, но и о политической судьбе президента Эрдогана.

Когда 31 марта около 63 млн турецких граждан, имеющих право голоса, будут выбирать мэров 81 города, это станет историческим голосованием, в первую очередь, для одного человека. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что грядущие местные выборы - "последние" в его политической карьере перед передачей ответственности за страну следующему поколению. Согласно Конституции Турции, Эрдоган через четыре года должен покинуть пост главы государства, уйдя на пенсию. Вообще-то на новый срок, по закону, баллотироваться ему нельзя.

Однако Бекир Боздаг, доверенное лицо Эрдогана в парламенте, уже давно рассуждает о внесении поправки в конституцию, позволяющей нынешнему президенту занимать этот пост еще один срок. А союзник Эрдогана, лидер ультраправой Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели публично обратился к нему почти с мольбой: "Вы не вправе оставить турецкую нацию!".

Стамбул - трамплин в политической карьере Эрдогана

Политическая карьера Реджепа Тайипа Эрдогана пошла в гору в 1994 году, когда он был избран мэром Стамбула. И именно там его партия Партия справедливости и развития (ПСР) потерпела поражение на последних местных выборах. "К сожалению, пять последних лет в Стамбуле были потрачены впустую", - посетовал президент несколько недель назад. Теперь ПСР намерена ликвидировать последствия громкого провала, случившегося в 2019 году. Тогда оппозиционные партии одержали историческую победу: спустя 25 лет им удалось прийти к власти в одиннадцати городах, включая Стамбул и столицу Анкару, где до этого правили исламисты.

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу Фото: Pressestelle Bürgermeister von Istanbul

Тому поражению президентской ПСР способствовали многие факторы, но главную роль сыграл один человек - Экрем Имамоглу из Республиканской народной партии (РНП), который был избран мэром Стамбула. Его победа или поражение 31 марта может повлиять на будущее Турции, полагают наблюдатели. Новый успех на выборах мэра значительно повысит шансы Имамоглу на участие в президентской кампании в качестве кандидата через четыре года, прогнозирует Берк Эсен, политолог из Университета Сабанджи: "На мой взгляд, Имамоглу - лучший из возможных кандидатов от оппозиции, способный победить аппарат власти Эрдогана".

По словам Эсена, у стамбульского мэра есть все необходимые качества, чтобы сплотить вокруг себя большинство турок. "Он может завоевать голоса самых разных групп населения. У него есть потенциал, чтобы привлечь на свою сторону консервативных, левых, курдских и даже проэрдогановских избирателей", - отмечает политолог. И добавляет, что Имамоглу в своей предвыборной кампании даже позиционирует себя как прямого конкурента Эрдогана: "Он использует эти выборы для открытой атаки на Эрдогана".

Борьба за пост стамбульского мэра не будет легкой

Однако 31 марта противникам президента явно будет непросто. Результаты соцопроса, недавно проведенного институтом изучения общественного мнения ORC, показывают, что в Стамбуле разрыв между Экремом Имамоглу и кандидатом от президентской ПСР Муратом Курумом составляет всего 1,2 процентных пункта. То, кто будет управлять крупнейшим мегаполисом Турции, имеет для нее огромное значение: в этом регионе проживают около 20% населения страны. Кроме того, половина турецкого экспорта и 56% импорта проходят через Стамбул.

После победы Эрдогана на президентских выборах 28 мая 2023 года коалиция оппозиционных партий распалась, что привело к потере доверия избирателей, констатирует Эсен. "Из-за этой раздробленности и внутрипартийной борьбы в оппозиционных рядах царит разочарование в политике и безнадежность", - сетует политолог.

31 марта в Турции выберут мэров 81 города страны, в том числе Стамбула. Предвыборная агитация ПСР. Фото: John Wreford/SOPA Images/ZUMA Press Wire

На президентских выборах в прошлом году оппозиция выдвинула против Эрдогана единого кандидата, тем не менее этого оказалось недостаточно для победы. Сегодня в лагере оппонентов президента вновь раскол: три крупнейшие оппозиционные партии - левоцентристская Республиканская народная партия (РНП), национал-консервативная партия IYI и находящаяся под влиянием курдов Партия демократии народов (ПДН) - выдвигают своих кандидатов на местных выборах.

Эрдоган стал мэром Стамбула в 1994 году, набрав лишь около 25% голосов. Его четыре соперника получили тогда соотвественно 22%, 20%, 15% и 12%. Сейчас многие опасаются, что Мурат Курум, кандидат на пост мэра Стамбула от партии Эрдогана ПСР, сможет опять воспользоваться отсутствием единства в оппозиции.

Исторический шанс турецкой оппозиции

В отличие от местных выборов пятилетней давности, сегодня противники Эрдогана чувствуют себя недостаточно мотивированными, признает Улас Тол, директор института изучения общественного мнения CORE. "До 2019 года партия Эрдогана правила в крупных городах, а у оппозиции была предельно ясная цель - победа на выборах. Между тем позиция избирателей, которые не поддерживают Эрдогана, колеблется от крайне политизированной эмоциональности до отказа от политики", - полагает Тол.

Грядущие местные выборы покажут, "в каком направлении может развиваться авторитарная система в Турции в ближайшие годы", считает политолог Берк Эсен. По его оценке, Эрдоган в ходе этой кампании хочет ослабить или полностью избавиться от потенциальных соперников на президентских выборах 2028 года. "Если ему это удастся, то турецкая оппозиция станет еще менее конкурентоспособной, чем сегодня. Возможно, ситуация сравнима не с Россией, а с Венесуэлой: там выборы проходят регулярно, но у оппозиции нет шансов на победу. Вот почему эти местные выборы так важны для оппозиции", - подвел итог Эсен.

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