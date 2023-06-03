Эрдоган в третий раз вступил в должность президента Турции

Церемония инаугурации Эрдогана прошла в здании турецкого парламента в Анкаре. На нее прибыли около 80 представителей стран и международных организаций.

Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 3 мая, в третий раз вступил в должность президента Турции. Он принес присягу в здании турецкого парламента в Анкаре под аплодисменты возглавляемой им правящей партии. Представители парламентской оппозиции, вопреки правилам, не встали со своих мест, когда Эрдоган произносил слова присяги. На церемонии присутствовали представители 78 стран и международных организаций, включая глав государств и правительств 20 стран.

Ранее в НАТО сообщили, что на инаугурацию президента Турции приедет и генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, который позже проведет с Эрдоганом переговоры. В НАТО усиливают давление на Турцию и ожидают, что после своего переизбрания Эрдоган прекратит блокировать вступление Швеции в альянс. Как заявил в Twitter министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрём еще 1 июня, "главы МИД стран НАТО на встрече в Осло поддержали Швецию и послали Турции и Венгрии четкий мессидж – приступить к ратификации договора о вступлении Швеции в альянс".

Как ожидается, вечером в субботу Эрдоган объявит состав нового правительства Турции. Согласно турецким СМИ, в него может войти Мехмет Шимшек, бывший министром финансов с 2009 по 2015 год. Шимшек в последние годы критиковал экономическую политику Эрдогана. Шимшек придерживается консервативной экономической политики, которая направлена на укрепление национальной валюты и привлечение инвестиций.

Победа Эрдогана на выборах привела к очередному падению курса турецкой лиры. В 2022 году она потеряла более 30% стоимости. Турция уже не первый год сталкивается с крупными проблемами в экономике. Инфляция в стране сейчас составляет около 44 процентов, осенью прошлого года темпы роста потребительских цен превышали 85%.

69-летний Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции, который прошел 28 мая. Он получил 52,1% голосов, а его оппонент, лидер объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал 47,9%.

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