Турция и Сирия после мощнейшего землетрясения
Тысячи человек стали жертвами сильного землетрясения на юго-востоке Турции в 10 км от границы с Сирией. Разрушено огромное число зданий. На помощь отправились спасатели и волонтеры из разных стран. Фотогалерея DW.
Жертвами землетрясения стали почти пять тысяч человек
Около 5 тысяч человек стали жертвами разрушительного землетрясения, происшедшего утром 6 февраля на юго-востоке Турции недалеко от границы с Сирией. Спустя сутки турецкие власти сообщили о почти 3,5 тыс. погибших и более 20,5 тыс. пострадавших. По данным разных источников, в Сирии погибли около 1,4 тыс. и пострадали свыше 20,5 тыс. человек. На фото - разрушенные дома в городе Диярбакыр, Турция.
Тысячи домов полностью разрушены
В результате землетрясения в Турции разрушены тысячи домов. И тысячи людей находятся под завалами. На месте катастрофы работают спасательные отряды и добровольцы, помогающие искать выживших людей под обломками зданий. На этом фото спасатели ищут пострадавших и погибших на развалинах жилого дома в Диябакыре.
Эрдоган назвал землетрясение крупнейшим в истории страны с 1939 года
Президент Турции Реджеп Эрдоган на заседании Координационного центра по чрезвычайным ситуациям назвал нынешнее землетрясение крупнейшим в истории страны с момента Эрзинджанского землетрясения в 1939 году, в результате которого погибли почти 33 тысячи человек.
Спасатели извлекают людей из-под обломков
Город Адана в Турции: спасатели и добровольцы передают носилки с человеком, извлеченным из-под рухнувшего здания. Выжил ли он, неизвестно.
Ребенка удалось спасти
Спасатели выносят девочку, найденную живой под обломками рухнувшего дома в городе Диярбакыр. Поисково-спасательные работы координирует турецкий Президиум по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD). Власти страны обратились за международной помощью.
Спасательные работы затрудняет сильный снегопад
В некоторых районах Турции спасательные работы затрудняет сильный снегопад, дороги покрыты льдом и снегом. На этой фотографии - здание средневековой мечети в турецком городе Малатья, разрушенное в результате землетрясения.
Масштабы разрушений в Сирии огромны
Мощные подземные толчки ощущались и в Сирии. На этой фотографии хорошо видны масштабы разрушений: спасательные отряды и добровольцы осматривают обломки рухнувших зданий в поисках выживших в сирийском городе Харем.
"Белые каски" в поисках пострадавших
Члены сирийской неправительственной организации "Белые каски" сообщили о почти 400 погибших и свыше 2,5 тыс. пострадавших в результате землетрясения на подконтрольных повстанцам территориях страны. Ситуацию там они называют "катастрофической". На фото - спасатели из "Белых касок" обследуют руины здания в поисках выживших в городе Зардана на северо-западе сирийской провинции Идлиб.
Поиски выживших под обломками зданий в Сирии
Люди ищут выживших среди обломков рухнувшего здания в городе Азмарин в Сирии.
Сирия обратилась за международной помощью
Тела погибших лежат в пластиковых пакетах на улице возле морга в городе Алеппо. Правительство Сирии, как и власти соседней Турции, обратилось за международной помощью.
Греческие спасатели летят в Турцию
Греция отправила в Турцию спасательный отряд в составе 21 человека и двух специально обученных собак, а также инженера-строителя, пяти врачей и экспертов по сейсмическому планированию. На фото - греческие спасатели с собаками садятся в военно-транспортный самолет на базе ВВС Элефсина в западной части Афин.
Солдаты ливанского инженерного полка перед отлетом в Турцию
Солдаты ливанского инженерного полка везут спасательное оборудование в международном аэропорту имени Рафика Харири в Бейруте, направляясь в Турцию для оказания помощи в спасательных работах.