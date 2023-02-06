Около 5 тысяч человек стали жертвами разрушительного землетрясения, происшедшего утром 6 февраля на юго-востоке Турции недалеко от границы с Сирией. Спустя сутки турецкие власти сообщили о почти 3,5 тыс. погибших и более 20,5 тыс. пострадавших. По данным разных источников, в Сирии погибли около 1,4 тыс. и пострадали свыше 20,5 тыс. человек. На фото - разрушенные дома в городе Диярбакыр, Турция.