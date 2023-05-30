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Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден (фото из архива)
Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден (фото из архива)Фото: Gabriel Bouys/AFP/Getty Images
ПолитикаСША

Байден обсудил с Эрдоганом F-16 и вступление Швеции в НАТО

Жан Рофе
24 мин. назад

Турция по-прежнему готова купить у США самолеты F-16, сообщил Байден по итогам беседы с Эрдоганом. Вашингтон надеется, что Анкара одобрит вступление Швеции в НАТО.

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Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом увязал вопрос о возможной продаже Анкаре американских истребителей F-16 с темой вступления Швеции в НАТО. О деталях беседы Байден рассказал журналистам в понедельник, 29 мая, сообщает агентство Reuters.

Американский лидер позвонил Эрдогану, чтобы поздравить его с победой во втором туре президентских выборов в Турции, который состоялся накануне. В ходе беседы, по словам Байдена, Эрдоган повторил желание Анкары приобрести самолеты F-16 у Соединенных Штатов. В ответ президент США заявил, что Вашингтон хочет, чтобы Анкара сняла свои возражения против членства Швеции в НАТО.

"Я говорил с Эрдоганом. Я поздравил Эрдогана. Он все еще хочет решить что-то относительно F-16. Я сказал ему, что мы хотим договориться со Швецией (о вступлении Швеции в НАТО. - Ред.), так что давайте это сделаем", - сказал Байден, добавив, что собирается обсудить эти вопросы с Эрдоганом подробнее на следующей неделе.

Анкара хочет купить американские F-16, но против членства Швеции в НАТО

Турция добивается получения от США 40 истребителей F-16 на сумму 20 миллиардов долларов и почти 80 комплектов для модернизации стоящих на вооружении ее ВВС самолетов. Однако продажа тормозится из-за возражений Конгресса США, хотя администрация Байдена неоднократно заявляла, что поддерживает эту сделку.

Как отмечает Reuters со ссылкой на осведомленный источник, Соединенные Штаты ранее уведомили Турцию, что от Конгресса будет трудно получить одобрение на сделку о продаже F-16, если Анкара не даст зеленый свет на присоединение Швеции к НАТО.

Турция ратифицировала вступление Финляндии в НАТО в конце марта, но продолжает возражать против членства Швеции, заявляя, что Стокгольм укрывает членов боевых группировок, которых Анкара считает террористами. Помимо Турции заявку Швеции на вступление в НАТО пока не одобрила и Венгрия.

Между тем присоединение Швеции к НАТО до середины июля, когда в Вильнюсе пройдет очередной саммит Североатлантического альянса, является одним из главных приоритетов для Вашингтона.

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Сайт Reuters

Материал Reuters
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