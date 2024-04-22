Турция в НАТО: непредсказуемый второй номер альянса

Турцию, имеющую вторую по численности армию в НАТО, часто критикуют союзники за односторонние действия. Но несмотря на разные трения, Анкара и альянс незаменимы друг для друга, уверены эксперты.

"Не черные и не белые - отношения между Турцией и НАТО находятся в серой зоне", - так образно политолог Селин Наси из Лондонской школы экономики и политических наук (London School of Economics and Political Science, LSEPS) описывает роль Анкары в Североатлантическом альянсе.

Тот факт, что Турция поддерживает хорошие отношения с Россией и Китаем, в последние годы привел даже к тому, что лояльность Анкары НАТО была поставлена ​​под сомнение. Многие односторонние действия турецких властей, такие как военная интервенция на севере Сирии в 2018 году или длительное блокирование вступления Финляндии и Швеции в альянс, вызвали на Западе споры о том, действительно ли Турция - надежный член НАТО.

Вторая по численности армия в НАТО

Турции, как и многим другим государствам, после Второй мировой войны пришлось отказаться от своего традиционного нейтралитета из-за советской угрозы: когда Иосиф Сталин попытался претендовать на часть турецкой территории, Анкара обратилась за защитой к НАТО и стала ее членом в 1952 году.

"Инджирлик" - натовская авиабаза на территории Турции Фото: picture-alliance/dpa/Bundeswehr/Thorsten Weber

"Турция - страна, имеющая беспрецедентную важность для альянса", - поясняет Заур Гасимов, политолог из Университета Майнца. Она обладает второй по численности армией в НАТО после США, обеспечивает безопасность юго-восточного фланга Европы, в ней же расположены и две крупные натовские авиабазы - "Инджирлик" и "Конья".

"Вооруженные силы Турции - одна из немногих армий НАТО, имеющих непосредственный боевой опыт. Анкара также становится все более сильным партнером за счет собственных передовых военно-научных технологий. Это то, что сейчас в полной мере воспринимают западные страны НАТО", - считает Гасимов.

Глобальный тренд

Турция давно известна тем, что всегда идет своим собственным путем, что вызывает вопрос: совместимы ли такие односторонние действия с ее членством в НАТО? Да, уверены опрошенные DW эксперты - потому что такое поведение на международной арене является частью мирового тренда.

"Стратегическая автономия - это термин, который очень нравится Анкаре. Реальность такова, что Турция в последние годы стала все более независимой во внешней политике. И это будет продолжаться, - считает Селин Наси. - Турция - не единственная страна, которая все чаще единолично принимает решения. Это результат глобальных перемен и смещения центра власти в мире с Запада на Восток. Поэтому этот факт касается всех союзников США".

Селин Наси Фото: privat

Гасимов наблюдает за "эмансипацией" внешней политики Турции на протяжении двух десятилетий и констатирует, что эпоха действий по принципу "или - или", характерных для периода холодной войны, закончилась. "Динамика в международных отношениях показывает, что сейчас все скорее переосмысливается в гибридных категориях. Турция может наряду с активным членством в НАТО также и далее углублять сотрудничество с Россией. Я не вижу признаков того, что это не должно сработать", - отмечает политолог из Университета Майнца.

Со своей стороны, Селин Наси из LSEPS подчеркивает, что Запад на самом деле выигрывает от хороших отношений Турции с Россией, хотя их и критикуют. "Вам приходится также общаться и с теми, кто вам не нравится. Для этого нужны посредники. "Зерновая сделка", которая была важна и для Европы, была заключена благодаря Турции", - напомнила Наси.

Роль Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Mustafa Kamaci/Anadolu/picture alliance

Однако то, как при этом происходит общение, играет важную роль в восприятии Анкары как союзника. "Дебаты по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО турецкая сторона вела сомнительным образом, - посетовала Наси. - В конце концов, создалось впечатление, будто Турция является страной, которая рассматривает каждый внешнеполитический вопрос как поле для переговоров". Наси видит в этом одну из самых больших проблем для сотрудничества с Анкарой: "Это непредсказуемое правительство".

Описанная проблема, в свою очередь, связана с чрезмерной концентрацией власти в самой Турции. "Принятие внешнеполитических решений теперь зависит от президента Эрдогана и горстки его советников. На том этапе, где мы сейчас находимся, Эрдоган решает все", - уточняет Селин Наси.

На горизонте не видно никакого расставания

Стали даже раздаваться голоса - не в последнюю очередь в соцсетях, - призывавшие исключить Турцию из НАТО. При этом и в самой стране членство в альянсе больше не рассматривается как безальтернативный выбор. Эрдоган неоднократно кокетничал относительно вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), в которой ведущую роль играют Китай и Россия. По мнению экспертов, одна из целей этого - сдерживание влияния НАТО на Анкару.

Лондонский политолог Селин Наси с таким объяснением не согласна: "Если бы Турция покинула альянс, это было бы не в интересах ни одной из сторон. Однако на практике Анкара совершенно не дистанцируется от НАТО. Она выполняет все свои задачи как союзник", - уверяет Наси.

И указывает на вполне практическую причину такого поведения: "Все системы обороны Турции совместимы только с НАТО - все ее оружие, продукция военного назначения, авиация. Турция полностью интегрирована в альянс. У нас, обычных людей, уже возникают трудности перевести наши мобильные телефоны с одной операционной системы на другую. А в оборонной сфере вы тем более не можете просто заменить всю имеющуюся у вас систему".