Власти США одобрили продажу Турции истребителей F-16

Правительство Соединенных Штатов дало разрешение на продажу Турции истребителей F-16. Согласно протоколу, Госдепартамент США в пятницу, 26 января, проинформировал американский Конгресс о планируемой сделке по продаже этого вида вооружений на сумму 23 миллиарда долларов (около 21 млрд евро).

Сделка предусматривает приобретение 40 новых F-16 и модернизацию 79 истребителей, уже имеющихся у Турции. Решение было принято через несколько дней после того, как Турция официально одобрила вступление Швеции в НАТО. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не скрывал, что ратификация его страной вступления Швеции в Североатлантический альянс зависит от разрешения США на поставку истребителей F-16, отмечают в агентстве.

Кроме того, в тот же день американское правительство также одобрило продажу Греции 40 истребителей F-35 Lightning II Joint Strike Fighter и соответствующее оборудование на сумму 8,6 миллиарда долларов (около 7,9 млрд евро). В обоих случаях правительство США продемонстрировало, что открыто для сделки. Однако несколько членов Конгресса ранее выражали обеспокоенность ситуацией с правами человека в Турции и напряженностью в отношениях с Грецией, также партнером США по НАТО. Эти возражения теперь преодолены, сообщили информагентствам официальные лица в Госдепартаменте.

В США ждут расширения военного альянса

Как заявил сенатор от штата Мэриленд Бен Кардин, ранее возражавший против сделки, что он согласился на продажу, основываясь на обязательствах по "улучшению ситуации", которые взяла на себя Турция. "Я с нетерпением жду начала этой новой главы в наших отношениях с Турцией, расширения альянса НАТО и сотрудничества с нашими глобальными союзниками в противостоянии продолжающейся российской агрессии против мирных соседей", - сказал он.

Турция более года откладывала одобрение членства Швеции в НАТО - якобы потому, что Швеция недостаточно серьезно относится к проблемам национальной безопасности Турции, включая ее борьбу с курдскими боевиками и другими группами, которые Анкара видит угрозой для собственной безопасности.

Эти задержки разочаровывали Вашингтон и большинство союзников по НАТО, которые спешили принять Швецию и Финляндию в альянс после того, как эти скандинавские страны в связи с российским вторжением в Украину отказались от военного нейтралитета.

Вступление Швеции в НАТО зависит только от Венгрии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 25 января утвердил протокол, ратифицирующий вступление Швеции в состав НАТО. Двумя днями ранее за ратификацию протокола проголосовал парламент Турции.

Единственной страной НАТО, не ратифицировавшей заявку Стокгольма, остается Венгрия. Ее премьер-министр Виктор Орбан в телефонной беседе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пообещал как можно быстрее одобрить принятие Швеции в НАТО. "Я подтвердил, что венгерское правительство поддерживает членство Швеции в НАТО. Я также подчеркнул, что мы будем и впредь убеждать Государственное собрание (парламент. - Ред.) как можно скорее проголосовать в поддержку вступления Швеции и завершить процедуру ратификации при первой возможности", - написал Орбан в соцсети X. Он не уточнил, когда именно может состояться голосование в парламенте.

Следующая сессия венгерского парламента начнется только 27 февраля. Пока неясно, может ли он собраться до этого на внеочередное заседание. Вопрос о ратификации вступления Швеции в НАТО уже одобрен профильными комитетами Государственного собрания Венгрии.

Для принятия в НАТО требуется, чтобы заявку государства-кандидата одобрили все участники альянса. Швеция подала заявку на вступление в НАТО летом 2022 года вместе с Финляндией на фоне полномасштабного военного нападения России на Украину. Финляндия была принята в альянс в апреле 2023 года.

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