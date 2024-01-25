Байден призвал Конгресс одобрить продажу Турции F-16

После того как парламент Турции поддержал прием Швеции в НАТО, президент США направил профильным комитетам Конгресса письмо с призывом не препятствовать сделке по продаже Анкаре истребителей.

После ратификации парламентом Турции заявки Швеции на вступление в НАТО президент США Джо Байден направил письмо руководителям комитета по международным отношениям Сената и комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США с призывом одобрить продажу Турции истребителей F-16. Об этом сообщают мировые агентства в четверг, 25 января.

Парламент Турции проголосовал за прием Швеции в НАТО 23 января. За ратификацию заявки выступили 287 депутатов, 55 высказались против. Теперь документ поступит на подпись президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Как пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, письмо Байдена было отправлено 24 января, при этом его администрация еще официально не уведомила Конгресс о планах продажи F-16.

Между тем газета The New York Times отмечает, что по состоянию на вечер 24 января четыре высокопоставленных законодателя еще не дали своего согласия. "Один или несколько из них могут попросить администрацию Байдена дать гарантии относительно действий Турции по некоторым вопросам внешней политики, прежде чем соглашаться на передачу", - говорится в публикации.

Ранее депутаты Конгресса предупреждали, что не будут голосовать по вопросу о продаже Турции боевых самолетов до того, как под документом о ратификации страной шведской заявки будет стоять подпись президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В октябре 2021 года Турция подала запрос на покупку истребителей Lockheed Martin F-16 и около 80 комплектов модернизации для имеющихся у нее военных самолетов на общую сумму в 20 млрд долларов США. Каждая крупная сделка по продаже вооружений за границу изучается руководством комитета по международным отношениям Сената и комитета по иностранным делам Палаты представителей. Они регулярно задают вопросы или высказывают опасения по поводу прав человека или дипломатических проблем, которые могут задержать или блокировать такие сделки, напоминает Reuters.

Путь Швеции в НАТО

Швеция подала заявку о вступление в Североатлантический альянс одновременно с Финляндией в 2022 году на фоне российского полномасштабного вторжения в Украину. Финляндия официально стала членом НАТО 4 апреля 2023 года. Прием Швеции в альянс не одобряли до настоящего времени два государства - Турция и Венгрия.

Турция отказывалась одобрить заявку Стокгольма, так как обвиняла Швецию в поддержке курдских активистов, которых Анкара считает террористами. Швеция в свою очередь утверждает, что, ужесточив свою политику, выполнила условия Анкары. После долгих переговоров и обсуждений условий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал турецкому парламенту заявку Швеции на рассмотрение.

Венгрия - единственная страна, пока не одобрившая заявку Швеции

После одобрения Турцией вступления Швеции в Североатлантический альянс единственной страной, еще не сделавшей этого, будет Венгрия.

24 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал как можно быстрее ратифицировать давно затягивающееся принятие Швеции в НАТО. "Я подтвердил, что венгерское правительство поддерживает членство Швеции в НАТО. Я также подчеркнул, что мы будем и впредь убеждать Государственное собрание (парламент. - Ред.) как можно скорее проголосовать в поддержку вступления Швеции и завершить процедуру ратификации при первой возможности", - написал Орбан в соцсети X по окончании телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в этот день.

Виктор Орбан не уточнил, когда именно может состояться голосование в парламенте Венгрии по вопросу о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. Следующая сессия начнется 27 февраля. Пока неясно, может ли венгерский парламент собраться до этого на внеочередное заседание.

Вопрос о ратификации вступления Швеции в НАТО уже одобрен профильными комитетами Государственного собрания Венгрии, осталось провести лишь голосование на пленарном заседании.

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