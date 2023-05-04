Швеция ужесточила антитеррористическое законодательство

Швеция ужесточила законодательство по борьбе с терроризмом - шаг, который направлен на одобрение Турцией заявки страны для вступления в НАТО.

Парламент Швеции принял поправки, ужесточающие антитеррористические законы страны. Ожидается, что этот шаг поможет убедить Турцию одобрить заявку страны на вступление в НАТО, пишет агентство AP в среду, 3 мая.

Парламентарии проголосовали за увеличение до четырех лет срока за участие в деятельности экстремистских организаций в случае, если обвиняемый занимался их поддержкой или пропагандой. Срок может быть увеличен до восьми лет, если участник организации обвинялся в тяжком преступлении.

Другая поправка позволяет назначить человеку, признанному лидером террористической организации, пожизненное заключение, которое в Швеции на практике означает срок в 20-25 лет лишения свободы, пишет AP. Кроме того, закон будет запрещать финансирование террористических организаций, вербовку и публичное поощрение их деятельности. Незаконным также станут поездки за рубеж с целью присоединиться к подобной организации.

Поправки должны вступить в силу 1 июня. За них проголосовали 268 депутатов, 34 выступили против.

Турция против вступления Швеции в НАТО

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в 2022 году – вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину. Для вступления стран в альянс необходимо одобрение всех его участников. Самую жесткую позицию заняла Турция, обвинившая Швецию в отказе выдать десятки человек, которых Анкара связывает с Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция, США, Европейский Союз и некоторые другие страны считают террористической группировкой.

В начале апреля Финляндия официально вступила в НАТО. Переговоры о присоединении к альянсу Швеции по-прежнему продолжаются.

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