Финляндия официально стала членом НАТО

Финляндия официально присоединилась к НАТО на торжественной церемонии, состоявшейся во вторник, 4 апреля, в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе. Североевропейская республика стала 31-м членом НАТО.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто передал подписанный им документ о присоединении к альянсу госсекретарю США Энтони Блинкену. Со своей стороны президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что его стране предстоит проделать много работы для координации своей обороны в рамках оборонной стратегии НАТО.

Как подчеркнул Блинкен незадолго до начала церемонии, присоединение Финляндии к НАТО стало результатом политики президента России Владимира Путина, который "добился именно того, чего хотел избежать", то есть расширения Североатлантического альянса. В свете агрессии РФ против Украины многие страны пришли к мнению, что им необходимо делать больше для собственной защиты, указал глава Госдепа. День вступления Финляндии в НАТО Блинкен назвал "историческим".

Аналогично высказался и генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Президент Путин хотел захлопнуть двери НАТО, но сегодня мы показали ему, что он потерпел неудачу", - цитирует его слова корреспондент DW в Брюсселе.

Президент Ниинистё: Начинается новая эра

В заявлении по поводу вступления Финляндии в НАТО, обнародованном им в Twitter, президент Ниинистё отметил: "Эра неучастия в военных союзах закончилась. Начинается новая эра".

"Каждая страна уделяет огромное значение собственной безопасности. Это относится и к Финляндии. В то же время членство в НАТО укрепит наши международные позиции и (даст большее. - Ред.) пространство для маневра. В будущем Финляндия внесет свой вклад в политику НАТО по сдерживанию и обороне", - говорится в этом документе.

Отдельно Ниинистё подчеркнул: "Членство Финляндии (в НАТО. - Ред.) не направлено против кого-либо. Оно не меняет основы и цели политики Финляндии в международной сфере и сфере безопасности. Финляндия - это стабильная и предсказуемая северная страна, которая ищет мирного разрешения споров. Принципами и ценностями, важными для Финляндии, мы будем руководствоваться в нашей внешней политике и в будущем".

"Россияне попытались создать вокруг себя некую сферу, но мы - не сфера", - заявил Ниинистё. "Финнам не нравится, когда им говорят, что делать, и сегодняшний день это продемонстрировал", - передает слова главы государства корреспондент DW.

Решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Финляндия и Швеция объявили о намерении вступить в НАТО в мае 2022 года на фоне российского военного вторжения в Украину. Для приема этих стран в альянс, однако, было необходимо согласие на это всех 30 его членов. Последней заявку Финляндии на вступление в НАТО ратифицировала Турция.

Между тем Анкара до сих пор не дает свое согласие на прием в альянс Швеции, упрекая Стокгольм, что он, по ее мнению, не выполняет своих обязательств в сфере "борьбы с терроризмом". В первую очередь Турция добивается от Швеции более жесткого курса в отношении курдских активистов, которых турецкие власти называют "террористами".

В конце января Турция полностью прекратила переговоры и отменила назначенную на февраль встречу, после того как в Стокгольме прошли санкционированные акции протеста, в ходе которых демонстранты сожгли копию Корана. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тогда заявил, что его страна не поддержит вступление Швеции в НАТО.

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