  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Флаги Финляндии и НАТО рядом
Фото: Sergei Grits/AP Photo/picture alliance
ПолитикаФинляндия

Финляндия официально стала членом НАТО

Александра Иванова | Ксения Польская
1 ч. назад

Глава МИД Финляндии Хаависто передал в Брюсселе госсекретарю США Блинкену подписанный документ о присоединении его страны к Североатлантическому альянсу.

https://p.dw.com/p/4PgVY

Финляндия официально присоединилась к НАТО на торжественной церемонии, состоявшейся во вторник, 4 апреля, в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе. Североевропейская республика стала 31-м членом НАТО.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто передал подписанный им документ о присоединении к альянсу госсекретарю США Энтони Блинкену. Со своей стороны президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что его стране предстоит проделать много работы для координации своей обороны в рамках оборонной стратегии НАТО.

Как подчеркнул Блинкен незадолго до начала церемонии, присоединение Финляндии к НАТО стало результатом политики президента России Владимира Путина, который "добился именно того, чего хотел избежать", то есть расширения Североатлантического альянса. В свете агрессии РФ против Украины многие страны пришли к мнению, что им необходимо делать больше для собственной защиты, указал глава Госдепа. День вступления Финляндии в НАТО Блинкен назвал "историческим".

Аналогично высказался и генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Президент Путин хотел захлопнуть двери НАТО, но сегодня мы показали ему, что он потерпел неудачу", - цитирует его слова корреспондент DW в Брюсселе.

Президент Ниинистё: Начинается новая эра

В заявлении по поводу вступления Финляндии в НАТО, обнародованном им в Twitter, президент Ниинистё отметил: "Эра неучастия в военных союзах закончилась. Начинается новая эра".

"Каждая страна уделяет огромное значение собственной безопасности. Это относится и к Финляндии. В то же время членство в НАТО укрепит наши международные позиции и (даст большее. - Ред.) пространство для маневра. В будущем Финляндия внесет свой вклад в политику НАТО по сдерживанию и обороне", - говорится в этом документе.

Отдельно Ниинистё подчеркнул: "Членство Финляндии (в НАТО. - Ред.) не направлено против кого-либо. Оно не меняет основы и цели политики Финляндии в международной сфере и сфере безопасности. Финляндия - это стабильная и предсказуемая северная страна, которая ищет мирного разрешения споров. Принципами и ценностями, важными для Финляндии, мы будем руководствоваться в нашей внешней политике и в будущем".

"Россияне попытались создать вокруг себя некую сферу, но мы - не сфера", - заявил Ниинистё. "Финнам не нравится, когда им говорят, что делать, и сегодняшний день это продемонстрировал", - передает слова главы государства корреспондент DW.

Решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Финляндия и Швеция объявили о намерении вступить в НАТО в мае 2022 года на фоне российского военного вторжения в Украину. Для приема этих стран в альянс, однако, было необходимо согласие на это всех 30 его членов. Последней заявку Финляндии на вступление в НАТО ратифицировала Турция.

Между тем Анкара до сих пор не дает свое согласие на прием в альянс Швеции, упрекая Стокгольм, что он, по ее мнению, не выполняет своих обязательств в сфере "борьбы с терроризмом". В первую очередь Турция добивается от Швеции более жесткого курса в отношении курдских активистов, которых турецкие власти называют "террористами".

В конце января Турция полностью прекратила переговоры и отменила назначенную на февраль встречу, после того как в Стокгольме прошли санкционированные акции протеста, в ходе которых демонстранты сожгли копию Корана. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тогда заявил, что его страна не поддержит вступление Швеции в НАТО.

Смотрите также:

Финляндия беспокоится о своей безопасности

Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Эрдоган обманул ожидания Путина на саммите НАТО: Финляндия и Швеция станут членами Альянса (29.06.2022)

Эрдоган обманул ожидания Путина на саммите НАТО: Финляндия и Швеция станут членами Альянса (29.06.2022)

Саммит НАТО: в центре внимания война в Украине и противодействие России, а Швеция с Финляндией готовятся вступить в альянс. Включение с корреспондентом DW из Кременчуга, где в результате ракетного удара сгорел торговый комплекс.
29 июня 2022 г.61:19 мин.
external

Почему Швеция стремится в НАТО

Почему Швеция стремится в НАТО

Вступление Швеции в НАТО - шаг, который долгое время считался немыслимым и на который власти в Стокгольме пошли неохотно, несмотря на сильную общественную и парламентскую поддержку.
Политика18 мая 2022 г.02:32 мин.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Столтенберг: Обстановка в сфере безопасности изменилась надолго

Генсек НАТО Столтенберг: Обстановка в сфере безопасности изменилась надолго

Подводя итоги работы Североатлантического альянса в 2022 году, Йенс Столтенберг приветствовал рост расходов на оборону в Европе и Канаде, призвав страны-члены продолжать двигаться в этом направлении.
Политика21 марта 2023 г.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Флаги Финляндии и НАТО рядом

Финляндия официально стала членом НАТО

Политика1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура: мужчина с сигатерой во рту и ящиком с инструментами стоит перед трансформаторной будкой. На ней надпись: "Искусственный интеллект. Не влезай! Убьет!"

Искусственный интеллект: чем он опасен и чего ему бояться

Искусственный интеллект: чем он опасен и чего ему бояться

Цифровые технологии43 мин. назад
Медицинские исследования

В Беларуси растет количество онкобольных. В чем причина?

В Беларуси растет количество онкобольных. В чем причина?

Общество4 ч. назад
Автомобиль Trabant производства ГДР

Историю потопить нельзя: в Берлине снова открыли Музей ГДР

Историю потопить нельзя: в Берлине снова открыли Музей ГДР

Культура22 ч. назад
Карикатура: чиновник пытается "улететь" из Кремля, но он прикован цепью к одной из башен

Любишь родину - сдай паспорт: почему чиновники остаются в РФ

Любишь родину - сдай паспорт: почему чиновники остаются в РФ

Политика23 ч. назад
Здание КГБ в Минске

Кого в Беларуси считают украинскими шпионами?

Кого в Беларуси считают украинскими шпионами?

Конфликты2 ч. назад
Нефтяные станки-качалки в США на фоне заходящего солнца

ОПЕК+ сокращает добычу. Это поддержка России и вызов США

ОПЕК+ сокращает добычу. Это поддержка России и вызов США

Экономика и бизнес22 ч. назад
На главную страницу