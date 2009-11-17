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МИД Финляндии
Министерство иностранных дел Финляндской Республики.
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Новости
27.10.2024
27 октября 2024 г.
Финляндия призвала ЕС больше инвестировать в сдерживание РФ
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Контекст
Посла РФ вызвали в финский МИД из-за помех GPS
Посла РФ вызвали в финский МИД из-за помех GPS
Финляндия ожидает от РФ новой информации о сбоях в работе GPS во время учений НАТО.
Политика
19.11.2018
19 ноября 2018 г.
Посол РФ вызван в финский МИД за инцидент на учениях НАТО
Посол РФ вызван в финский МИД за инцидент на учениях НАТО
Финляндия и Норвегия подозревают, что источником помех во время учений НАТО были российские военные.
Политика
17.11.2018
17 ноября 2018 г.
Глава МИД Финляндии: ЕС следует произвести ''перезагрузку'' отношений с Россией
Глава МИД Финляндии: ЕС следует произвести ''перезагрузку'' отношений с Россией
Накануне саммита ''ЕС-Россия'' европейские политики призывают к ''перезагрузке'' отношений с Россией. Одним из главных вопросов в ходе встречи должна стать возможность бесперебойного энергоснабжения Европы.
17.11.2009
17 ноября 2009 г.
Всего публикаций: 11
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