  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси

МИД Финляндии

Министерство иностранных дел Финляндской Республики.

Пропустить раздел Новости

Новости

27 октября 2024 г.

Финляндия призвала ЕС больше инвестировать в сдерживание РФ

Пропустить раздел Контекст

Контекст

Учения стран НАТО Trident Juncture в Норвегии, 31 октября 2018 года

Посла РФ вызвали в финский МИД из-за помех GPS

Посла РФ вызвали в финский МИД из-за помех GPS

Финляндия ожидает от РФ новой информации о сбоях в работе GPS во время учений НАТО.
Политика19 ноября 2018 г.
Собор в Хельсинки

Посол РФ вызван в финский МИД за инцидент на учениях НАТО

Посол РФ вызван в финский МИД за инцидент на учениях НАТО

Финляндия и Норвегия подозревают, что источником помех во время учений НАТО были российские военные.
Политика17 ноября 2018 г.
Министр иностранных дел Финляндии Александр Стубб

Глава МИД Финляндии: ЕС следует произвести ''перезагрузку'' отношений с Россией

Глава МИД Финляндии: ЕС следует произвести ''перезагрузку'' отношений с Россией

Накануне саммита ''ЕС-Россия'' европейские политики призывают к ''перезагрузке'' отношений с Россией. Одним из главных вопросов в ходе встречи должна стать возможность бесперебойного энергоснабжения Европы.
17 ноября 2009 г.
Всего публикаций: 11