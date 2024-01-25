Эрдоган утвердил протокол о принятии Швеции в состав НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил протокол, ратифицирующий вступление Швеции в состав НАТО. Документ опубликован в правительственной газете Resmi Gazete, передает в четверг, 25 января, агентство Anadolu. Двумя днями ранее за ратификацию протокола проголосовал парламент Турции. Турция стала предпоследним из государств НАТО, одобривших принятие Швеции в Североатлантический альянс.

Единственной страной НАТО, не ратифицировавшей заявку Стокгольма, остается Венгрия. Ее премьер-министр Виктор Орбан в телефонной беседе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пообещал как можно быстрее одобрить принятие Швеции в НАТО. "Я подтвердил, что венгерское правительство поддерживает членство Швеции в НАТО. Я также подчеркнул, что мы будем и впредь убеждать Государственное собрание (парламент - Ред.) как можно скорее проголосовать в поддержку вступления Швеции и завершить процедуру ратификации при первой возможности", - написал Орбан в соцсети X. Он не уточнил, когда именно может состояться голосование в парламенте. Следующая сессия начнется 27 февраля. Пока неясно, может ли венгерский парламент собраться до этого на внеочередное заседание. Вопрос о ратификации вступления Швеции в НАТО уже одобрен профильными комитетами Государственного собрания Венгрии, осталось провести лишь голосование на пленарном заседании.

Для принятия в НАТО требуется, чтобы заявку государства-кандидата одобрили все участники альянса. Швеция подала заявку на вступление в НАТО летом 2022 года вместе с Финляндией на фоне полномасштабного военного нападения России на Украину. Финляндия была принята в НАТО в апреле 2023 года.

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