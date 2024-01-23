Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО

Генеральная ассамблея парламента Турции во вторник, 23 января, проголосовала за ратификацию протокола о членстве Швеции в НАТО. В поддержку ратификации проголосовали 287 турецких парламентариев, еще 55 были против. "Сегодня мы еще на шаг приблизились к тому, чтобы стать полноправным членом НАТО", - прокомментировал исход голосования в Анкаре премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Путь Швеции в НАТО

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в 2022 году на фоне вторжения России в Украину. Финляндия официально стала членом Североатлантического альянса 4 апреля 2023 года. Прием Швеции в НАТО не одобряли до настоящего времени два государства - Турция и Венгрия.

Турция отказывалась одобрить заявку Стокгольма, так как обвиняла Швецию в поддержке курдских активистов, которых Анкара считает террористами. Швеция в свою очередь утверждает, что, ужесточив свою политику, выполнила условия Анкары. После долгих переговоров и обсуждений условий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал турецкому парламенту заявку Швеции на рассмотрение, поставив подпись под этим документом.

Венгрия - единственная страна, которая не одобрила заявку Швеции

Будапешт по-прежнему воздерживается от ратификации протокола о членстве Швеции в НАТО, обвиняя эту скандинавскую страну в политике "очернения" Венгрии и регулярных замечаниях о несоблюдении им норм правового государства. Венгрия имеет "право требовать уважения от Швеции, прежде чем готовиться к положительному решению", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в прошлом году.

В нынешнем году он пригласил своего шведского коллегу по должности Ульфа Кристерссона в Будапешт, чтобы вместе с ним обсудить заявку Швеции. В ответ министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём заявил, что у его страны нет причин вести с Венгрией переговоры о вступлении в Североатлантический альянс. На саммите альянса в Мадриде летом 2022 года Венгрия официально направила Швеции приглашение вступить в НАТО без каких-либо оговорок, напомнил Бильстрём. "Поэтому я не вижу причин вести переговоры сегодня", - указал он.

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