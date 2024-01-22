Парламент Турции рассмотрит заявку Швеции в НАТО 23 января

Вопрос о вступлении Швеции в НАТО внесен в повестку дня турецкого парламента, голосование пройдет после дебатов, сообщил телеканал CNN Turk.

Генеральная ассамблея парламента Турции во вторник, 23 января, может обсудить и провести голосование по протоколу о вступлении Швеции в НАТО, сообщил в понедельник, 22 января, телеканал CNN Turk. Соответствующий вопрос уже внесен в повестку дня, голосование должно пройти после парламентских дебатов, уточняет телеканал. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что голосование по поводу заявки Швеции может пройти на этой неделе.

Партия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которая вместе со своим националистическим союзником имеет большинство в парламенте, будет добиваться поддержки парламентом ратификации протокола, утверждает высокопоставленный правительственный источник Bloomberg. Голосование Генеральной ассамблеи турецкого парламента - следующий шаг на пути одобрения заявки Швеции в НАТО после того как в конце декабря ее одобрила комиссия по иностранным делам парламента страны.

Путь Швеции и Финляндии в НАТО

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в 2022 году на фоне вторжения России в Украину. Финляндия официально стала членом Североатлантического альянса 4 апреля 2023 года. Прием Швеции в НАТО пока не одобрен Турцией и Венгрией.

Поначалу Анкара отказывалась одобрить заявку Стокгольма, обвиняя Швецию в поддержке курдских активистов, которых Турция считает террористами. Швеция утверждает, что выполнила условия Анкары, ужесточив свою политику. После долгих переговоров и обсуждений условий президент Турции Эрдоган передал турецкому парламенту заявку Швеции на рассмотрение, поставив подпись под этим документом.

Помимо Турции, заявку Швеции на вступление в НАТО пока не поддержала и Венгрия, премьер-министр которой Виктор Орбан в конце сентября заявил, что Будапешт не собирается спешить с решением этого вопроса.

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