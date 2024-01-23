Орбан пригласил премьера Швеции "обсудить" заявку в НАТО

В МИД Швеции на приглашение Орбана ответили, что Венгрия уже официально пригласила страну в НАТО и причин вести переговоры нет.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил своего шведского коллегу по должности Ульфа Кристерссона в Будапешт, чтобы обсудить заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом сообщил во вторник, 23 января, сам Орбан.

"Сегодня я отправил письмо-приглашение премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссону посетить Венгрию для переговоров о вступлении Швеции в НАТО", - написал он в соцсети X.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём, комментируя приглашение, заявил, что у Швеции нет причин вести с Венгрией переговоры о вступлении в НАТО, передает агентство AFP. На саммите альянса в Мадриде летом 2022 года Венгрия официально направила Швеции приглашение вступить в НАТО без каких-либо оговорок, напомнил Бильстрём. "Поэтому я не вижу причин вести переговоры сегодня", - указал он.

Заявку Швеции до сих пор не одобрили Венгрия и Турция

Венгрия и Турция остаются единственными странами, которые пока не одобрили заявку Швеции на вступление в НАТО. Будапешт обвиняет Стокгольм в политике "очернения" Венгрии и регулярных замечаниях на тему отступления страны от норм правового государства, пишет агентство AFP. Венгрия имеет "право требовать уважения от Швеции, прежде чем готовиться к положительному решению", заявил Орбан в прошлом году, напоминает AFP.

При этом генеральная ассамблея парламента Турции во вторник, 23 января, начала дебаты по поводу протокола о вступлении Швеции в НАТО и может проголосовать по этому вопросу в этот же день.

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