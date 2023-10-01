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Эрдоган: Турция больше не примет условий по вступлению в ЕС

Даниил Сотников
1 октября 2023 г.

Президент Турции долгое время не вспоминал о заявке Турции в ЕС, но вновь начал говорить о ней в контексте заявки Швеции в НАТО.

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Выступление Эрдогана в парламенте Турции
Выступление Эрдогана в парламенте ТурцииФото: via REUTERS

Турция больше не будет принимать условий и требования для вступления в Евросоюз со стороны Брюсселя, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте Турции в воскресенье, 1 октября.

"Мы выполнили все обещания, данные ЕС, но они не выполнили почти ни одного из своих", - цитирует Эрдогана агентство AFP. Анкара "не примет никаких новых требований или условий в процессе присоединения", подчеркнул Эрдоган. "Турция ничего больше не ожидает от Евросоюза, который заставляет нас ждать у своих ворот уже 40 лет", - добавил он.

Эрдоган: Брюссель не может предъявлять требования Турции

По словам Эрдогана, если ЕС не исправит "такую несправедливость, ​​как визовый режим" для турецких граждан, то Брюссель больше не будет иметь права предъявлять Турции политические, экономические или военные требования. "Если ЕС намерен завершить процесс вступления, который существует только на бумаге, то это его решение", - сказал Эрдоган.

Турция подала заявку на вступление в Европейский Союз в 1999 году. Переговоры о вступлении, начавшиеся в 2005 году, были приостановлены с конца 2016 года. В течение длительного времени Эрдоган не проявлял повышенной заинтересованности в активизации переговоров о вступлении, отмечало агентство Reuters, однако в 2023 году он заявил, что Брюссель должен открыть Анкаре путь к вступлению в ЕС до того, как турецкий парламент одобрит заявку Швеции на присоединение к НАТО.

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