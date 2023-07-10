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Столтенберг: Эрдоган поддержит заявку Швеции в НАТО

Даниил Сотников
11 мин. назад

Президент Турции Эрдоган согласился дать ход заявке Швеции на вступление в НАТО и направить ее в парламент страны, сообщил генсек альянса.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер Швеции Ульф Кристерссон
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер Швеции Ульф КристерссонФото: Henrik Montgomery/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился направить протокол о вступлении Швеции в НАТО в парламент страны и обеспечить его ратификацию, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник, 10 июля.

"Рад сообщить, что после встречи, которую я провел с Эрдоганом и премьером Швеции Ульфом Кристерссоном, президент Эрдоган согласился как можно скорее направить в Большую национальную ассамблею протокол о присоединении Швеции и обеспечить его ратификацию. Это исторический шаг, который делает всех союзников по НАТО сильнее и безопаснее", - написал Столтенберг.

В совместном заявлении лидеров Швеции, Турции и генсека НАТО не указано, сколько времени есть у турецкого парламента для ратификации заявки Швеции. По словам Столтенберга, это должно произойти "в кратчайшие сроки". Кристерссон заявил, что "очень счастлив" в связи с достигнутым соглашением. "Мы сделали большой шаг на пути формальной ратификации членства Швеции в НАТО. Это хороший день для Швеции", - заявил он. 

Турция блокировала вступление Швеции в НАТО

Финляндия и Швеция объявили о намерении вступить в НАТО в мае 2022 года после начала российского вторжения в Украину. Для приема новых членов необходимо согласие всех 30 членов альянса. Турция до сих пор не давала согласия на прием Швеции, упрекая Стокгольм в невыполнении своих обязательств в сфере "борьбы с терроризмом". Турция, в том числе добивается от Швеции более жесткого курса в отношении курдских активистов, которых турецкие власти считают "террористами".

Заявку Швеции также до сих пор не одобрила Венгрия. Как пишет агентство Reuters, премьер-министр страны Виктор Орбан пообещал, что Будапешт не будет блокировать ратификацию присоединение страны к НАТО.

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