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Столтенберг: Швеция выполнила требования Турции для НАТО

Даниил Сотников
58 мин. назад

Генсек НАТО после встречи с президентом Турции настаивает, что Швеция выполнила требования Анкары и готова к вступлению в альянс.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: Turkish Presidency/APA/ZUMAPRESS/picture alliance

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле заявил в воскресенье, 4 июня, что Швеция выполнила требования Анкары и имеет право на вступление в НАТО. "Швеция предприняла важные конкретные шаги для удовлетворения требований Турции. Швеция выполнила свои обязательства", - подчеркнул он, напомнив о принятых Стокгольмом поправках в законодательство.

"Членство в НАТО сделает Швецию более безопасной, но также сделает НАТО и Турцию сильнее", - приводит слова Столтенберга агентство AFP. Генсек НАТО сообщил, что договорился с Эрдоганом о проведении на неделе с 12 июня заседания Постоянного совместного механизма со Швецией.

Турция против вступления Швеции в НАТО

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в 2022 году - вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину. Для вступления стран в альянс необходимо одобрение всех его участников. Самую жесткую позицию заняла Турция, обвинившая Швецию в отказе выдать десятки человек, которых Анкара связывает с Рабочей партии Курдистана (РПК).

В начале апреля Турция ратифицировала заявку на вступление в альянс Финляндии, но продолжает возражать против членства Швеции, заявляя, что Стокгольм укрывает членов боевых группировок, которых Анкара считает террористами. В мае парламент Швеции принял поправки, ужесточающие антитеррористические законы страны. Ожидается, что этот шаг поможет убедить Турцию одобрить заявку страны.

Смотрите также:

Столтенберг о вступлении Украины в НАТО.

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