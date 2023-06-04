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В Эстонии начались крупнейшие в этом году учения НАТО

Даниил Сотников
22 мин. назад

В крупнейших в этом году военных учениях НАТО примут участие 50 кораблей, 45 самолетов и более шести тысяч военных.

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Польский военнослужащий НАТО на учениях (фото из архива)
Польский военнослужащий НАТО на учениях (фото из архива)Фото: Sean Gallup/Getty Images

В Эстонии начались крупнейшие в этом году военно-морские учения НАТО в Балтийском море Baltops 23, сообщается в Twitter-аккаунте военно-морских сил НАТО в воскресенье, 4 июня.

В учениях примут участие 19 стран НАТО и Швеция, будут задействованы 50 кораблей, 45 самолетов и более шести тысяч военных. Крупнейшим кораблем, принимающим участие в маневрах, станет флагман шестого флота США USS Mount Whitney (LCC 20). Корабли будут швартоваться в Таллинне, а первые совместные маневры стартуют 5 июня. Учения продлятся до 16 июня.

"В этом году Baltops является для нас историческим событием, поскольку никогда еще не было такого большого одновременного присутствия военно-морских сил НАТО на территории Эстонии", - подчеркнул командующий ВМС Эстонии Юри Саска. Учения Baltops проводятся ежегодно с 1972 года. Их цель - проверка сил НАТО во время сухопутных, воздушных и морских операций в регионе Балтийского моря.

Впереди - учения НАТО в Германии

Следующие масштабные учения НАТО пройдут в Германии с 12 по 23 июня. В воздушных учениях Air Defender-23 примут участие 25 членов альянса, а задействованы будут более 10 тысяч человек и 220 самолетов. Тренировки станут крупнейшими военно-воздушными учениями за историю НАТО. Легенда учений смоделирована на основе сценария помощи в соответствии со Статьей 5 Североатлантического договора.

В мае в Польше прошли масштабные военные учения Anakonda 23, в которых приняли участие 12 тысяч польских военнослужащих, а также несколько сотен солдат из других стран - членов альянса и его партнеров, в том числе из США, Румынии, Словении, Швеции, Франции, Латвии, Литвы, Эстонии и Турции.

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