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Американские союзники по НАТО на танке M1 Abrams на одном из полигонов в Польше (фото из архива)Фото: U.S. Army/ZUMA/picture alliance
ПолитикаПольша

В Польше начались самые масштабные военные учения года

Александра Иванова
41 мин. назад

В маневрах Anakonda 23 участвуют 12 тысяч солдат ВС Польши и сотни военнослужащих из стран НАТО и государств-союзников Североатлантического альянса. Их цель - отработка защиты восточного фланга НАТО.

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Anakonda 23 - самые масштабные военные учения текущего года в Польше - стартовали во вторник, 2 мая. Как сообщает польский телеканал TVN24 на своем сайте, в этих маневрах, проводимых с целью отработать защиту восточного фланга НАТО, принимают участие 12 000 польских военнослужащих, а также несколько сотен солдат из других стран-членов НАТО и партнеров Североатлантического альянса, в том числе: США, Румынии, Словении, Швеции, Франции, Латвии, Литвы, Эстонии и Турции. Особое внимание предполагается уделить операциям союзников в районе Балтийского моря.

Учения Anakonda 23 пройдут на территории нескольких стран

Проходить учения будут не только на территории Польши, но и в Швеции и странах Балтии. Еще на прошлой неделе командование ВС Польши опубликовало в соцсетях предупреждение о том, что улицы в северных, центральных и восточных частях страны могут оказаться временно заблокированными из-за доставки танков M1 Abrams и другой военной техники к месту проведения учений. Более конкретные данные не сообщались по соображениям безопасности.

Отмечается, что подготовка к учениям Anakonda началась еще в 2021 году, однако полномасштабная российская агрессия против Украины поставила партнеров по НАТО перед новыми вызовами и заставила их изменить концепцию маневров. Маневры "Анаконда 23" завершатся 26 мая.

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Статья об учениях Anakonda 23 на сайте польского телеканала TVN24

Wzmożony ruch kolumn wojskowych na drogach. Rozpoczynają się ćwiczenia Anakonda 23
tvn24.pl
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