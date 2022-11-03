История "зерновой сделки"
Заключенная по инициативе Турции и ООН "зерновая сделка" позволила организовать вывоз сельхозпродукции из Украины и снизить угрозу голода в мире. Как развивалась эта инициатива - в фотогалерее DW.
Украина - один из мировых лидеров по экспорту пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла
До начала войны Украина была четвертым по величине экспортером кукурузы и пшеницы, поставляя на мировой рынок более 45 млн тонн зерна, и крупнейшим в мире поставщиком подсолнечного масла. При этом Украина совместно с Россией обеспечивают 75 процентов мирового экспорта подсолнечного масла и 29 процентов мировых поставок пшеницы.
Экспорт невозможен
До российской агрессии почти весь экспорт зерна из Украины осуществлялся через порты Черного моря. После начала боевых действий инфраструктура одних портов была повреждена, другие оказались на оккупированных территориях, акватории третьих были заблокированы минами из-за опасности вторжения с моря. К маю 2022 года в Украине хранится 20 млн тонн зерна, которое невозможно экспортировать.
Кража зерна Россией
Исследование Киевской школы экономики показало, что вторжение РФ обошлось сельскохозяйственному сектору Украины как минимум в 4,3 млрд долл из-за уничтоженного оборудования, испорченной земли и неубранного урожая. Кроме того, согласно расследованию агентства AP, "Россия похитила украинское зерно на 0,5 млрд долларов". По оценкам Минобороны Украины, было похищено как минимум 650 тыс тонн зерна.
Угроза голода
Ежегодно Украина экспортировала зерно, достаточное для питания 400 млн человек, большинство из которых живут в бедных странах. Война стала еще одним фактором резкого роста цен на пшеницу наряду с пандемией COVID-19, дефицитом удобрений, а также сильными наводнениями и аномальной жарой в мире в 2021 году. Цены на пшеницу выросли на 74 процента. По данным ООН, голод грозит 20 млн жителей планеты.
Черноморская зерновая инициатива
Турцией и ООН по согласованию с Украиной и Россией была подготовлена Черноморская зерновая инициатива, также называемая "зерновой сделкой". 22 июля 2022 года соглашение подписали в Стамбуле генеральный секретарь ООН, министр инфраструктуры Украины, а также главы минобороны Турции и РФ. Сделка должна действовать в течение 120 дней с даты подписания и может быть автоматически продлена.
Условия сделки
Согласно достигнутым договоренностям никакие военные корабли, самолеты, беспилотные летательные аппараты не могут приближаться к морскому гуманитарному коридору шириной 2 км, ведущему от портов Украины к Босфору. Торговые суда, перевозящие зерно, подлежат инспекции при прохождении турецких проливов, для чего сторонами под эгидой ООН 27 июля в Стамбуле был открыт Объединенный координационный центр.
Удар по Одесскому порту
23 июля - спустя менее суток после достигнутых в Турции договоренностей - российские военные нанесли удар крылатыми ракетами "Калибр" по Одесскому морскому порту. Две ракеты были сбиты украинскими силами ПВО, еще две попали в объекты портовой инфраструктуры, в результате чего возник пожар. Хранилище с зерном не пострадало.
Первое судно вышло из Черноморска
29 июля президент Украины Владимир Зеленский и послы стран "Большой семерки" посетили Одесский морской порт, где завершалась подготовка к экспорту зерна. "Пока кто-то, блокируя Черное море, отнимает жизни у жителей других стран, мы даем им возможность выжить", - заявил Зеленский. 1 августа балкер Razoni, ходящий под флагом Сьерра-Леоне, вышел из порта с 26 тыс тонн украинской кукурузы на борту.
Миллионы тонн зерна
После подписания "Черноморской зерновой инициативы" цены на пшеницу упали до довоенного уровня. С начала действия "зерновой сделки" объем вывезенной из Украины сельскохозяйственной продукции по черноморскому коридору составил 7 млн тонн. Еще 14 млн тонн сельхозпродукции удалось вывести по налаженным между Украиной и Европейским Союзом железнодорожным "линиям солидарности".
Удар дронами по бухте Севастополя
29 октября беспилотники атаковали корабли Черноморского флота на рейде Севастополя. По данным расследовательской группы GeoConfirmed, по меньшей мере три судна, включая флагман Черноморского флота "Адмирал Макаров" получили повреждения в результате этой атаки. Минобороны РФ обвинило Великобританию в подготовке нападения на корабли.
Россия приостанавливает участие в "зерновой сделке"
Москва на следующий день после атаки заявила, что приостанавливает на неопределенный срок свое участие в "зерновой сделке". В МИД РФ заявили, что удары были нанесены под прикрытием "зеленого коридора", действующего в рамках зерновой инициативы. Но ООН и Турция согласовали движение нескольких судов, которые вышли из украинских портов несмотря на позицию Москвы.
Шантаж не сработал: Россия вернулась в сделку
Спустя всего четыре дня Москва объявила, что возвращается в сделку после телефонного разговора президентов России и Турции. Как заявили в Минобороны РФ, Россия получила от Украины гарантии, "что гуманитарные коридоры не будут использоваться для военных целей". В МИД Украины отметили, что страна не взяла на себя никаких новых обязательств по сделке, выходящих за рамки существующего соглашения.