Спустя всего четыре дня Москва объявила, что возвращается в сделку после телефонного разговора президентов России и Турции. Как заявили в Минобороны РФ, Россия получила от Украины гарантии, "что гуманитарные коридоры не будут использоваться для военных целей". В МИД Украины отметили, что страна не взяла на себя никаких новых обязательств по сделке, выходящих за рамки существующего соглашения.