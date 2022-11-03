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ПолитикаУкраина
Виталий Кропман
6 ч. назад
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Топ-тема

Фотография из Словении от 2010 года, которую Москва попыталась представить в качестве доказательства намерений Украины изготовить "грязную бомбу"

МАГАТЭ не нашло в Украине следов разработки "грязной бомбы"

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Другие публикации DW

Карикатура DW: "Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев" кровожадно сжимает кулаки. Пзади него - зловещий красный фон с дымом и молниями, по обеим сторонам от него - виселица и гильотина.

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