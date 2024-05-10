Нетаньяху: У Израиля хватит сил, чтобы сражаться в одиночку

Если нужно, мы будет драться ногтями и победим, заявил премьер-министр Израиля. Ранее США пригрозили Израилю сокращением военной помощи в случае, если тот начнет масштабное наступление в палестинском Рафахе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне международной критики из-за израильской военной операции в секторе Газа выразил готовность израильтян в случае необходимости сражаться в одиночку. "Если нам придется стоять за себя в одиночку, то мы будем стоять за себя в одиночку. Если нужно, мы будем драться ногтями и победим", - заявил он в видеообращении, обнародованном вечером в четверг, 9 мая.

Ранее президент США Джо Байден пригрозил Израилю дальнейшим сокращением военных поставок на случай, если тот начнет масштабную военную операцию в палестинском городе Рафах, где скопились более миллиона беженцев, спасающихся от боев в других районах сектора Газа. "Если израильские военные войдут в густонаселенные районы города, то это будет иметь последствия для поставок вооружений. Для масштабного вторжения оружия не будет", - предупредил Байден в интервью телекомпании CNN.

В ответ Нетаньяху напомнил о войне за независимость Израиля 1948 года. "В войне за независимость 76 лет тому назад нас было мало против многих. У нас не было оружия, в отношении Израиля даже действовало эмбарго на поставку вооружений, но мы все равно победили", - указав израильский премьер, отметив при этом, что по сравнению с тем временем Израиль стал гораздо сильнее и, помимо всего прочего, сплочен и един в стремлении победить врагов.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли почти 35 тысяч человек, еще более 78 с половиной тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.