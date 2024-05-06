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Исследование: в мире поднялась волна антисемитизма

Александра Иванова
6 мая 2024 г.

Если текущее развитие продолжится, скоро евреям будет небезопасно открыто заявлять о своей идентичности, полагают эксперты Университета Тель-Авива и организации ADL.

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Демонстрация в поддержку палестинцев в секторе Газа перед Белым домом в США, ноябрь 2023 года
Демонстрация в поддержку палестинцев в секторе Газа перед Белым домом в СШАФото: Jose Luis Magana/AP/picture alliance

После нападения террористической организации ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года в мире поднялась самая масштабная волна антисемитизма со времен Второй мировой войны. Такие выводы содержатся в совместном исследовании Университета Тель-Авива и американской организации Anti-Defamation League (ADL, "Лига против диффамации"), обнародованном в воскресенье, 5 мая.

Как указывается в документе, такое развитие событий намечалось еще до начала нового витка эскалации конфликта на Ближнем Востоке, однако именно он привел к тому, чтобы "пламя распространилось дальше".

Свои выводы эксперты основывают на данных из ряда стран мира за 2023 год. Сравнивая информацию, полученную от государственных органов, еврейских организаций и из СМИ, авторы фиксируют существенный рост числа случаев проявления антисемитизма во многих странах с крупными еврейскими диаспорами, в том числе в США, Франции и Великобритании, по сравнению с предыдущим годом.

Проявление антисемитизма в США и Германии

Так, в США, где проживают около 6 млн евреев, в 2023 году было зафиксировано 7500 тысяч подобных случаев, причем большинство из них произошло с октября по декабрь, то есть после нападения ХАМАС на Израиль. Для сравнения: в 2022 году таких инцидентов было в США около 3700.

В Германии исследователи насчитали в 2023 году 3600 случаев проявления антисемитизма. В 2024 году их было 2600.

"Если эта тенденция сохранится, то во многих западных странах для евреев скоро будет невозможно проявлять свою идентичность, оставаясь в безопасности", - таков вывод исследования. Одна из главных трудностей в борьбе с современным антисемитизмом состоит в том, что он встречается у сторонников как крайне правых, так и крайне левых взглядов и даже у представителей срединных слоев общества, указывают авторы.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже была отпущена в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью террористической группировки, а также проводит наземную военную операцию. Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения утверждает, что в секторе Газа погибли более 34 тысяч человек. Сколько погибших были боевиками ХАМАС, а сколько - мирными жителями, оно не указывает. Подтвердить данные министерства по независимым источникам не представляется возможным.

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