В Германии призвали университеты бороться с антисемитизмом

Федеральный министр образования Беттина Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger) призвала немецкие университеты решительно противодействовать антисемитизму. "Масштаб ненависти к Израилю и евреям во многих западных университетах невыносим. Массовые беспорядки последних нескольких дней должны послужить нам напоминанием и предупреждением", - заявила она газете Rheinische Post в субботу, 4 мая. По словам министра, руководство университетов должно соблюдать правила внутреннего распорядка и принимать дисциплинарные меры против нарушителей, в особо серьезных случаях можно говорить и об отчислении из вуза.

В свою очередь Центральный совет евреев в Германии предостерегает от антисемитских протестов, аналогичных тем, которые уже несколько месяцев идут в американских университетах. "Меня очень беспокоит, что события, подобные происходящим в США, произойдут и в Германии, поскольку многие группы имеют обширные международные связи", - заявил глава организации Йозеф Шустер (Josef Schuster).

Шустер: В немецких вузах пока не знают, как реагировать на проявления антисемитизма

Еврейские студенты в течение многих месяцев сталкиваются в ФРГ с проявлениями антисемитизма, что лишило их ощущения безопасности, отметил Шустер. "И сейчас после каникул произошло несколько инцидентов, как, например, в Ольденбурге, где на студентов, собиравших антисемитские листовки, напали", - сказал он. По мнению Шустера, в университетах "часто не распознают и не знают, как реагировать на антисемитские выступления среди студентов и преподавателей, а также отсутствуют правильные инструменты для принятия мер против движущих сил этого развития", - сказал Шустер.

Уполномоченный правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн (Felix Klein) также опасается возникновения ситуации как в США. "Антисемитские настроения, к сожалению, широко распространены и могут очень быстро привести к эскалации", - заявил он.