Колумбийский университет - в эпицентре протестов в США

Пропалестинские акции проходят в десятках вузов США. Кто и почему протестует в престижном Колумбийском университете в Нью-Йорке - в репортаже DW.

В США третью неделю не стихает весенняя волна пропалестинских протестов, охвативших уже более 30 университетских кампусов по всей стране. Группа протестующих оккупировала Гамильтон-холл - одно из зданий престижного Колумбийского университета в центре Нью-Йорка. В ночь на среду, 1 мая, полиция вошла на территорию кампуса, чтобы вытеснить активистов. Задержания проводятся уже второй раз за 12 дней - беспрецедентные события для элитного американского вуза. О динамике протестов, требованиях участников и реакциях на происходящее - в репортаже DW.

Фото: Ekaterina Venkina/DW

Перед входом в Гамильтон-холл - самодельные баррикады из металлических столов и перевернутых скамеек, рядом - несколько разноцветных спальников и продукты в пластиковых пакетах. Неподалеку дежурят протестующие, блокирующие доступ в здание. Одни прячут лица за раскрытыми зонтиками, другие отдыхают после бессонной ночи, завернувшись в одеяла и пледы. Спроектированный в неоклассическом стиле Гамильтон-холл - одно из основных зданий Колумбийского университета, входящего в элитную американскую Лигу плюща. Здесь располагаются факультеты германских и славянских языков, а также Колумбийский колледж. С момента своей постройки в 1907 году Гамильтон-холл был оккупирован студентами минимум пять раз, наибольший резонанс это вызвало в 1968 году, во время протестов против войны во Вьетнаме.

Сейчас - часть стекол в деревянных переплетах входных дверей выбита, большинство окон изнутри закрыто газетами, с фронтона свисает белое полотнище с надписью "интифада", а справа от статуи Александра Гамильтона, одного из отцов-основателей США, закреплен четырехугольный плакат, на котором красной краской написано Хиндс-холл. Так здание переименовали протестующие. Название отсылает к истории Хинд Раджаб, шестилетней девочки, тело которой обнаружили в секторе Газа в разгар военной операции Израиля против боевиков ХАМАС. По предварительным оценкам, на территории Гамильтон-холла забаррикадировалась несколько десятков человек, еще около десяти дежурят по периметру.

"Лагерь солидарности с сектором Газа"

На территории пропалестинского лагеря в Колумбийском университете Фото: Ekaterina Venkina/DW

Оккупация Гамильтон-холла - очередной виток эскалации в ходе пропалестинских протестов. Они активизировались 17 апреля на фоне выступления главы Колумбийского университета Немат (Минуш) Шафик, вызванной в Конгресс США. Во время дачи показаний Шафик подвергли критике республиканцы, обвинившие ее в недостаточности мер по борьбе с антисемитизмом на территории кампуса. Сами же протесты начались вскоре после ответа Израиля на масштабную атаку радикального исламистского движения ХАМАС 7 октября 2023 года.

За несколько часов до появления Шафик в Конгрессе студенты заняли Южную лужайку перед главной университетской библиотекой, где разбили палатки и провозгласили "Лагерь солидарности с сектором Газа". На следующий день после показаний Шафик, по своим собственным словам, пошла на "чрезвычайный шаг" в "чрезвычайных обстоятельствах" и уполномочила департамент полиции Нью-Йорка начать демонтаж палаточного городка. В ходе рейда 18 апреля свыше 100 активистов, отказавшихся добровольно покинуть газон, были задержаны. При этом нью-йоркская полиция была приглашена для задержания митингующих впервые с протестов против войны во Вьетнаме в 1968 году.

Уже на следующий день, 19 апреля, перед Библиотекой Батлера вырос новый палаточный городок. Атмосфера на его территории менялась по мере разрастания протестов - от настороженной и напряженной после полицейского рейда - до миролюбивой и расслабленной, а затем и раздраженной, когда лагерь начал привлекать повышенное внимание журналистов. При этом повестка на протяжении всего времени была довольно неоднородной.

Недоверие по обе стороны баррикад

Протестующие сформулировали три основных требования. Во-первых, они потребовали от университета отказаться от инвестиций в любые компании, которые, по их мнению, "получают прибыль от палестинской оккупации". Во-вторых, настаивали на "полной прозрачности всех финансовых инвестиций" "Коламбии". Через некоторое время к первым двум условиям добавилось третье - амнистия для студентов и сотрудников, "получивших дисциплинарные взыскания или уволенных" в ходе протестов.

Многие пропалестинские активисты боялись "доксинга" Фото: Ekaterina Venkina/DW

При этом в начале акций многие студенты хотели привлечь внимание к гибели мирных жителей в секторе Газа. Однако после решения Шафик привлечь полицию недовольство перекинулось уже на руководство, активизировалась дискуссия о свободе слова и допустимых рамках протестов. Студенты, вообще довольно настороженно относящиеся к действиям правоохранителей на фоне полулярного в нью-йоркской университетской среде движения Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение", BLM), восприняли полицейский рейд как наступление на свои права.

По мере продолжения протестов недоверие углубилось по обе стороны баррикад. Так, раввин Эли Бюхлер - в преддверии празднования Песаха, одного из главных иудейских праздников, - призвал более 290 еврейских учащихся вуза разъехаться по домам на фоне пропалестинских акций на территории кампуса. В пропалестинской среде многие стали все чаще говорить, что боятся "доксинга" ("doxxing") - разглашения своих личных данных и нарушения принципа конфиденциальности. Особенно остро проблема встала после того, как фотографии и имена ряда активистов разместили на светодиодных экранах грузовиков, курсировавших в районе университета.

Неоднозначные лозунги и хиппи-будни

Протестующие на территории палаточного городка, с которыми удалось пообщаться DW, в основном вели себя как хиппи периода ранних The Beatles: играли на там-таме, рисовали акриловыми красками, вешали на палатки плакаты с призывами "к революции", красными маками и дольками арбуза, ставшего символом солидарности с палестинцами за сходство его цветов с палитрой палестинского флага. На 30 апреля в лагере оставалось более 60 палаток, большинство из них днем пустовали, обитатели возвращались только под вечер из-за отсутствия оптимальных условий для приготовления горячей еды и гигиенических процедур.

Лозунги активистов - "Свободу Палестине", "Единый народ не победить" Фото: Ekaterina Venkina/DW

В то же время - несмотря на внешнюю миролюбивость - часть звучащих из палаточного городка лозунгов звучала неоднозначно. В том числе - запрещенный в Германии "От реки до моря - Палестина будет свободной", который пропалестинские активисты трактуют как продвижение идеи освобождения от израильской оккупации, а их оппоненты воспринимают как призыв к уничтожению Израиля. При этом протесты сопровождались шумными акциями за пределами кампуса, участники которых держались еще более радикально. Генри Сирс, сопредседатель Колумбийского отделения J Street U, студенческой фракции либерального израильского лобби признался , что из-за подобной риторики чувствовал себя "неуютно и небезопасно". Аналогичные заверения звучали и от других еврейских студентов.

Попытки университета возобновить диалог

Мемориал, посвященный израильским заложникам 7 октября Фото: Ekaterina Venkina/DW

После полицейского рейда 18 апреля, обернувшегося эскалацией, администрация предприняла попытки к диалогу. К процессу подключись высокопоставленные представители академической среды и университетский Сенат - независимый орган в составе 111 сенаторов, включая студентов, выпускников, сотрудников ряда факультетов и библиотек. Он назвал обращение к полиции "беспрецедентным и непропорциональным", а также осудил любые проявления "антисемитизма, исламофобии и антипалестинского расизма". Университет предложил созвать комитет преподавателей для поддержания академических свобод и инвестировать в здравоохранение и образование в секторе Газа, включая помощь перемещенным ученым. Однако прорыва на переговорах с активистами достичь не удалось.

Администрация вынесла ряд предупреждений о грозящих дисциплинарных вызысканиях, после чего призвала участников до 14.00 (21.00 мск) 29 апреля демонтировать лагерь.

Давление на Байдена в преддверии выборов

"Коламбия" готовится к торжественному вручению дипломов, которое в этом году должно пройти в середине мая. По традиции это мероприятие - помимо родителей выпускников - привлекает большое число высокопоставленных гостей, среди которых много представителей американской элиты. Срыв церемонии может негативно сказаться на репутации учебного заведения и привести к серьезному оттоку инвестиций.

В ночь на 1 мая полицейские в шлемах и пуленепробиваемых жилетах вошли на территорию кампуса, чтобы вытеснить протестующих из Гамильтон-холла, обстановка достигла серьезного накала, начались задержания.

Фото: Ekaterina Venkina/DW

При этом дополнительным фактором напряжения остается приближение ноябрьских выборов президента, на фоне которых растет давление на Джо Байдена в свете политики Вашингтона на Ближнем Востоке.

Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон 24 апреля посетил кампус и заявил , что потребует от главы Белого дома направить в Колумбийский университет Нацгвардию. Угроза, впрочем, пока не нашла реального воплощения. Джонсон также призвал Шафик уйти в отставку. Как отметила The Washington Post, экс-президент Дональд Трамп и другие республиканцы используют вспышку протестов в университетских городках по всей стране", чтобы показать, что "Соединенные Штаты вышли из-под контроля" при Байдене. Сам Байден 30 апреля осудил захват протестующими Гамильтон-холла. Впрочем в стенах Колумбийского университета, как на том настаивал Джонсон, он пока не появился.