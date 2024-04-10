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Байден назвал политику Нетаньяху в секторе Газа ошибочной

Александр Дельфинов
10 апреля 2024 г.

Президент США Джозеф Байден призвал власти Израиля к перемирию, а также раскритиковал атаку беспилотниками в секторе Газа, когда были убиты сотрудники американской гуманитарной организации.

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Биньямин Нетаньяху и Джо Байден
Биньямин Нетаньяху и Джо Байден (фото из архива)Фото: Michael Gottschalk/picture alliance/photothek

Президент США Джозеф Байден назвал ошибочной политику, которую проводит в секторе Газа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. "Я думаю, то, что он делает, - это ошибка", - заявил Байден во вторник, 9 апреля, в интервью американской телекомпании Univision.

Президент США также раскритиковал израильскую атаку беспилотниками в начале апреля и удар по гуманитарной автоколонне организации World Central Kitchen (WCK) в секторе Газа, в результате котрой были убиты семь американских сотрудников этой организации. Премьер-министр Израиля Нетаньяху подтвердил, что удар был неверным и его нанесла Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В своем интервью Байден призвал Израиль к перемирию в секторе Газа, а также к тому, чтобы на территорию сектора был обеспечен полный доступ гуманитарной помощи с продуктами питания и медикаментами на "следующие шесть-восемь недель".

В ЕС призвали к расследованию удара по колонне WCK

Ранее верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал к расследованию и осудил удар Израиля по гуманитарной колонне. Глава дипломатии ЕС вновь подчеркнул важность резолюции Совета Безопасности ООН с призывом к немедленному прекращению огня.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 33 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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