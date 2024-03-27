Поддержка Израиля его западными союзниками слабеет?27 марта 2024 г.
Западные союзники Израиля усиливают на него давление, добиваясь отказа от наземной операции в городе Рафах, на самом юге сектора Газа, который переполнен палестинцами, покинувшими свои дома в ходе операции израильских военных в регионе против боевиков ХАМАС. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, несмотря на растущую критику, пока четко не демонстрировал свою готовность отказаться от планов наступления на Рафах.
После того, как Совет Безопасности ООН 25 марта принял резолюцию с призывом к прекращению огня в секторе Газа на время священного для мусульман месяца Рамадан (США воздержались при голосовании), Нетаньяху отменил запланированный на эту неделю визит израильской высокопоставленной делегации в Вашингтон.
Опасения относительно полной гуманитарной катастрофы в Рафахе
По данным Минздрава Газы, контролируемого ХАМАС, с начала военной операции армии Израиля в секторе Газа погибло почти 32 000 палестинцев и более 74 000 получили ранения. Эти цифры на данный момент не могут быть подтверждены из независимых источников.
Сама же война в регионе была спровоцирована беспрецедентной атакой террористов ХАМАС на Израиль, в ходе которой 7 октября, по израильским данным, погибло около 1160 человек и еще около 250 были взяты в заложники и вывезены в сектор Газа. Тем не менее из-за большого количества жертв и угрозы голода в секторе Газа сомнения по поводу соразмерности действий израильских военных увеличиваются даже среди ближайших союзников Израиля по всему миру.
Особенно они обеспокоены планами израильских властей провести наземное наступление на совершенно переполненный покинувшими свои дома палестинцами город Рафах, чтобы полностью уничтожить ХАМАС. Опасения относительно полной гуманитарной катастрофы в Рафахе велики. Поэтому призывы к прекращению огня в секторе Газа становятся все более громкими и настойчивыми. Теряет ли израильский премьер Биньямин Нетаньяху поддержку своих ближайших союзников?
Трещины в отношениях с Израилем
В их число всегда входили США, неизменно защищавшие Израиль в Совете Безопасности ООН. Вашингтон несколько раз пользовался своим правом вето в Совбезе при голосовании по резолюциям, которые призывали к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Однако 25 марта они воздержались при обсуждении Советом Безопасности резолюции с призывом к прекращению огня в секторе Газа на время священного для мусульман месяца Рамадан.
Остальные 14 стран-членов СБ ООН поддержали документ. Впервые с момента нападения ХАМАС на Израиль и начала войны в регионе Совбезу ООН удалось принять резолюцию, в которой его члены потребовали перемирия. Ее одобрение, а так же позиция Вашингтона в этой связи привели к тому, что Нетаньяху отменил запланированный на эту неделю визит высокопоставленной израильской делегации в Вашингтон. В Белом доме, в свою очередь, сказали, что разочарованы этим.
В традиционно тесных отношениях между США и Израилем, похоже, появились трещины. Еще до принятия резолюции Совбезом ООН президент США Байден и израильский премьер Нетаньяху, как сообщалось, явно повздорили во время телефонного разговора. В нем Байден назвал возможное наземное наступление на Рафах "ошибкой", а Нетаньяху выразил намерение придерживаться этого плана несмотря ни на что.
Правда, это наступление не начнется в ближайшее время - сам Нетаньяху недавно дал понять, что подготовка к нему займет еще несколько недель. Тем не менее бескомпромиссное поведение израильского премьера в сочетании со все более катастрофической гуманитарной ситуацией в секторе Газа заставили США пересмотреть свою позицию в Совете Безопасности ООН.
Этот шаг сопровождался интенсивными переговорами о заключении соглашения о прекращении огня и освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных, находящихся в тюрьмах Израиля. В двадцатых числах марта госсекретарь США Блинкен совершил турне по Ближнему Востоку, чтобы провести переговоры со всеми заинтересованными сторонами. "(Успех. - Ред.) все ближе. Соглашение весьма возможно", - рассказал по итогам поездки Блинкен.
Канада: поставки оружия Израилю приостановлены
Канада на прошлой неделе также послала Израилю четкий сигнал. Голосами "зеленых" и либералов канадский парламент принял резолюцию о временной приостановке всех поставок оружия Израилю. Кроме того, Оттава собирается и далее продолжать работу по разрешению ближневосточного конфликта на основе принципа "двух государств" и связанного с этим признания независимого палестинского государства. Причиной такого решения канадский министр иностранных дел Мелани Жоли назвала продолжающуюся войну между Израилем и ХАМАС. По ее словам, ситуация в секторе Газа больше не позволяет Канаде экспортировать оружие в этот регион.
Канада, как и США, в действительности считается близким союзником Израиля. Однако в последнее время премьер-министр Джастин Трюдо подвергается критике, потому что он по поводу палестино-израильского конфликта неоднократно занимал двусмысленную позицию. Так, в декабре Канада проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН, в которой содержался призыв к гуманитарному прекращению огня, но отсутствовал призыв к ХАМАС сложить оружие.
После того как страны-союзники Канады, а также местные оппозиционные политики с непониманием отреагировали на случившееся, власти в Оттаве были вынуждены объяснить свою позицию в подробном заявлении. А когда ЮАР подала иск в Международный суд ООН, обвиняя Израиль в геноциде в секторе Газа, премьер Трюдо также не смог сформулировать однозначную позицию по этому вопросу. Он заявил журналистам, что Канада поддерживает Международный суд ООН и "подчинится любому его решению". В то же время премьер отказался говорить о том, разделяет ли Канада обвинения в геноциде в адрес Израиля.
Канадская оппозиция, а также многочисленные гражданские активисты в последнее время усилили давление на правительство Трюдо, требуя от него занять четкую позицию по ближневосточному конфликту. Вероятно, это также привело к принятому решению о приостановке поставок оружия Израилю, которое правительство Канады теперь готово выполнять, хотя резолюция парламента на сей счет не является юридически обязывающей. Таким образом, Канада присоединилась к группе стран - среди них Япония, Бельгия, Нидерланды и Испания, прекративших экспорт оружия в Израиль.
Саммит ЕС: давление на Израиль усиливается
При этом именно Испания в Евросоюзе стала одним из самых яростных критиков израильской военной операции в секторе Газа. Вместе со своим ирландским коллегой Лео Варадкаром, который с тех пор успел объявить о своей отставке, премьер-министр Испании Педро Санчес призвал Еврокомиссию внимательно проверить соглашение об ассоциации ЕС с Израилем.
Санчес и Варадкар выразили сомнение в том, что Израиль выполняет свои обязательства, содержащиеся в этом документе, "который делает соблюдение прав человека и демократических принципов существенным элементом отношений". Министр иностранных дел Германии Анналена Баербок (Annalena Baerbock) отвергла это предложение - и фактически оно даже не было вынесено на обсуждение на недавнем саммите ЕС.
Тем не менее вечером 21 марта главы государств и правительств 27 стран-членов Евросоюза согласовали совместную декларацию по ближневосточному конфликту, которая возлагает на израильское правительство больше ответственности, чем раньше. Документ призывает к немедленному прекращению огня, которое должно "привести к устойчивому перемирию, безусловному освобождению всех заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС в секторе Газа, и предоставлению гуманитарной помощи (палестинцам. - Ред.)". В декларации также содержится призыв к властям Израиля не начинать наземное наступление на Рафах. Это было первое за последние пять месяцев совместное заявление всех 27 государств, входящих в ЕС, по поводу войны между Израилем и ХАМАС.
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