Поддержка Израиля его западными союзниками слабеет?

США призывают к прекращению огня, Канада приостанавливает поставки оружия, ЕС ужесточает тон: действия Израиля в секторе Газа все больше беспокоят даже его ближайших партнеров.

Западные союзники Израиля усиливают на него давление, добиваясь отказа от наземной операции в городе Рафах, на самом юге сектора Газа, который переполнен палестинцами, покинувшими свои дома в ходе операции израильских военных в регионе против боевиков ХАМАС. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, несмотря на растущую критику, пока четко не демонстрировал свою готовность отказаться от планов наступления на Рафах.

После того, как Совет Безопасности ООН 25 марта принял резолюцию с призывом к прекращению огня в секторе Газа на время священного для мусульман месяца Рамадан (США воздержались при голосовании), Нетаньяху отменил запланированный на эту неделю визит израильской высокопоставленной делегации в Вашингтон.

Опасения относительно полной гуманитарной катастрофы в Рафахе

По данным Минздрава Газы, контролируемого ХАМАС, с начала военной операции армии Израиля в секторе Газа погибло почти 32 000 палестинцев и более 74 000 получили ранения. Эти цифры на данный момент не могут быть подтверждены из независимых источников.

Сама же война в регионе была спровоцирована беспрецедентной атакой террористов ХАМАС на Израиль, в ходе которой 7 октября, по израильским данным, погибло около 1160 человек и еще около 250 были взяты в заложники и вывезены в сектор Газа. Тем не менее из-за большого количества жертв и угрозы голода в секторе Газа сомнения по поводу соразмерности действий израильских военных увеличиваются даже среди ближайших союзников Израиля по всему миру.

Рафах. Палаточный лагерь палестинцев, покинувших свои дома Фото: Mohammed Dahman/AP Photo/picture alliance

Особенно они обеспокоены планами израильских властей провести наземное наступление на совершенно переполненный покинувшими свои дома палестинцами город Рафах, чтобы полностью уничтожить ХАМАС. Опасения относительно полной гуманитарной катастрофы в Рафахе велики. Поэтому призывы к прекращению огня в секторе Газа становятся все более громкими и настойчивыми. Теряет ли израильский премьер Биньямин Нетаньяху поддержку своих ближайших союзников?

Трещины в отношениях с Израилем

В их число всегда входили США, неизменно защищавшие Израиль в Совете Безопасности ООН. Вашингтон несколько раз пользовался своим правом вето в Совбезе при голосовании по резолюциям, которые призывали к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Однако 25 марта они воздержались при обсуждении Советом Безопасности резолюции с призывом к прекращению огня в секторе Газа на время священного для мусульман месяца Рамадан.

Заседание Совета Безопасности ООН, 25 марта 2024 года Фото: Craig Ruttle/AP Photo/picture alliance

Остальные 14 стран-членов СБ ООН поддержали документ. Впервые с момента нападения ХАМАС на Израиль и начала войны в регионе Совбезу ООН удалось принять резолюцию, в которой его члены потребовали перемирия. Ее одобрение, а так же позиция Вашингтона в этой связи привели к тому, что Нетаньяху отменил запланированный на эту неделю визит высокопоставленной израильской делегации в Вашингтон. В Белом доме, в свою очередь, сказали, что разочарованы этим.

В традиционно тесных отношениях между США и Израилем, похоже, появились трещины. Еще до принятия резолюции Совбезом ООН президент США Байден и израильский премьер Нетаньяху, как сообщалось, явно повздорили во время телефонного разговора. В нем Байден назвал возможное наземное наступление на Рафах "ошибкой", а Нетаньяху выразил намерение придерживаться этого плана несмотря ни на что.

Правда, это наступление не начнется в ближайшее время - сам Нетаньяху недавно дал понять, что подготовка к нему займет еще несколько недель. Тем не менее бескомпромиссное поведение израильского премьера в сочетании со все более катастрофической гуманитарной ситуацией в секторе Газа заставили США пересмотреть свою позицию в Совете Безопасности ООН.

Госсекретарь США Блинкен (второй справа) во время турне по Ближнему Востоку, 22 марта 2024 года Фото: Evelyn Hockstein/AFP/Getty Images

Этот шаг сопровождался интенсивными переговорами о заключении соглашения о прекращении огня и освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных, находящихся в тюрьмах Израиля. В двадцатых числах марта госсекретарь США Блинкен совершил турне по Ближнему Востоку, чтобы провести переговоры со всеми заинтересованными сторонами. "(Успех. - Ред.) все ближе. Соглашение весьма возможно", - рассказал по итогам поездки Блинкен.

Канада: поставки оружия Израилю приостановлены

Канада на прошлой неделе также послала Израилю четкий сигнал. Голосами "зеленых" и либералов канадский парламент принял резолюцию о временной приостановке всех поставок оружия Израилю. Кроме того, Оттава собирается и далее продолжать работу по разрешению ближневосточного конфликта на основе принципа "двух государств" и связанного с этим признания независимого палестинского государства. Причиной такого решения канадский министр иностранных дел Мелани Жоли назвала продолжающуюся войну между Израилем и ХАМАС. По ее словам, ситуация в секторе Газа больше не позволяет Канаде экспортировать оружие в этот регион.

Канада, как и США, в действительности считается близким союзником Израиля. Однако в последнее время премьер-министр Джастин Трюдо подвергается критике, потому что он по поводу палестино-израильского конфликта неоднократно занимал двусмысленную позицию. Так, в декабре Канада проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН, в которой содержался призыв к гуманитарному прекращению огня, но отсутствовал призыв к ХАМАС сложить оружие.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на митинге в поддержку освобождения израильских заложников, октябрь 2023 года Фото: Blair Gable/REUTERS

После того как страны-союзники Канады, а также местные оппозиционные политики с непониманием отреагировали на случившееся, власти в Оттаве были вынуждены объяснить свою позицию в подробном заявлении. А когда ЮАР подала иск в Международный суд ООН, обвиняя Израиль в геноциде в секторе Газа, премьер Трюдо также не смог сформулировать однозначную позицию по этому вопросу. Он заявил журналистам, что Канада поддерживает Международный суд ООН и "подчинится любому его решению". В то же время премьер отказался говорить о том, разделяет ли Канада обвинения в геноциде в адрес Израиля.

Канадская оппозиция, а также многочисленные гражданские активисты в последнее время усилили давление на правительство Трюдо, требуя от него занять четкую позицию по ближневосточному конфликту. Вероятно, это также привело к принятому решению о приостановке поставок оружия Израилю, которое правительство Канады теперь готово выполнять, хотя резолюция парламента на сей счет не является юридически обязывающей. Таким образом, Канада присоединилась к группе стран - среди них Япония, Бельгия, Нидерланды и Испания, прекративших экспорт оружия в Израиль.

Саммит ЕС: давление на Израиль усиливается

При этом именно Испания в Евросоюзе стала одним из самых яростных критиков израильской военной операции в секторе Газа. Вместе со своим ирландским коллегой Лео Варадкаром, который с тех пор успел объявить о своей отставке, премьер-министр Испании Педро Санчес призвал Еврокомиссию внимательно проверить соглашение об ассоциации ЕС с Израилем.

Санчес и Варадкар выразили сомнение в том, что Израиль выполняет свои обязательства, содержащиеся в этом документе, "который делает соблюдение прав человека и демократических принципов существенным элементом отношений". Министр иностранных дел Германии Анналена Баербок (Annalena Baerbock) отвергла это предложение - и фактически оно даже не было вынесено на обсуждение на недавнем саммите ЕС.

Тем не менее вечером 21 марта главы государств и правительств 27 стран-членов Евросоюза согласовали совместную декларацию по ближневосточному конфликту, которая возлагает на израильское правительство больше ответственности, чем раньше. Документ призывает к немедленному прекращению огня, которое должно "привести к устойчивому перемирию, безусловному освобождению всех заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС в секторе Газа, и предоставлению гуманитарной помощи (палестинцам. - Ред.)". В декларации также содержится призыв к властям Израиля не начинать наземное наступление на Рафах. Это было первое за последние пять месяцев совместное заявление всех 27 государств, входящих в ЕС, по поводу войны между Израилем и ХАМАС.

Смотрите также: