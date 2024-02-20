В ЕС призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа

Единственной страной ЕС, не присоединившейся к общему призыву о прекращении огня в секторе Газа, оказалась Венгрия, пишет агентство dpa со ссылкой на дипломатов.

В секторе Газа, где государство Израиль ведет войну против напавшей на него террористической организации ХАМАС, по гуманитарным соображениям должен быть немедленно установлен режим прекращения огня. Эта пауза должна иметь следствием долгосрочное прекращение боевых действий, безоговорочное освобождение всех израильских заложников, а также предоставление гуманитарной помощи мирному населению. Такое заявление сделали 26 стран Евросоюза вечером в понедельник, 19 февраля, по итогам встречи министров иностранных дел государств ЕС в Брюсселе.

Призыв защитить мирное население в секторе Газа

"Мы подчеркиваем, как важно всегда обеспечивать защиту гражданского населения в соответствии с гуманитарным международным правом", - говорится в заявлении глав МИД 26 государств - членов ЕС, обнародованном 19 февраля. В документе содержится также призыв к Израилю не вести в городе Рафах на юге сектора Газа военные действия, которые дополнительно усугубили бы нынешнее катастрофическое положение и помешали бы доставке срочно необходимой гуманитарной помощи.

По данным агентства dpa, в городе Рафах на данный момент находятся около миллиона мирных жителей. Большинство из них - беженцы, прибывшие из других частей сектора Газа.

Единственной страной ЕС, не присоединившейся к совместному заявлению министров иностранных дел, стала Венгрия, пишет dpa со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Указывается, что в Евросоюзе эта страна считается особенно дружелюбной по отношению к Израилю.

Суд ООН не потребовал от Израиля прекратить операцию в секторе Газа

Ранее, 26 января, Международный суд ООН огласил решение о предупредительных мерах по иску Южно-Африканской Республики (ЮАР) к Израилю. Суд в Гааге обязал Израиль воздержаться от любых действий, которые могут подпадать под Конвенцию ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, а также гарантировать, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не совершит актов геноцида в секторе Газа. Кроме того, Международный суд ООН постановил, что Израиль должен разрешить поставки гуманитарной помощи мирным жителям палестинских территорий. Между тем суд не потребовал от Израиля прекратить военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 29 тысяч палестинцев. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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