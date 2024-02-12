Байден призвал к шестинедельному перемирию в секторе Газа

Президент США призвал сделать паузу в шесть недель в боевых действиях между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. По словам Байдена, это может стать первым шагом к долговременному миру.

Президент США Джо Байден призвал Израиль и террористическое движение ХАМАС сделать паузу в шесть недель в боевых действиях в секторе Газа. Это заявление американского лидера прозвучало в понедельник, 12 февраля, после его переговоров с королем Иордании Абдаллой II в Вашингтоне.

По словам Байдена, шестинедельное перемирие в секторе Газа, над которым работают США, может помочь, с одной стороны, освобождению израильских заложников, а с другой - увеличению объемов гуманитарной помощи, которая доставляется мирным жителям охваченного боями сектора. Такое временное перемирие, указал президент США, может стать первым шагом к установлению продолжительного мира в регионе.

Абдалла II, в свою очередь, призвал остановить войну в секторе Газа немедленно. "Мы не можем позволить этому продолжаться. Нам нужно долговременное прекращение огня прямо сейчас. Война должна закончится", - сказал иорданский монарх, добавив, что продолжение боевых действий грозит гуманитарной катастрофой. Абдалла II также сказал, что политическое разделение двух палестинских территорий - Западного берега реки Иордан и сектора Газа - "неприемлемо".

Байден призвал защитить мирных жителей на юге сектора Газа

Накануне президент США в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал его не начинать военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа, не разработав предварительно "надежного и осуществимого" плана для защиты более миллиона мирных жителей, которые укрываются там. От штурма Рафаха предостерегли Израиль глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

В ночь на 12 февраля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась о нанесении "серии ударов" по объектам террористов в Рафахе. Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения в секторе Газа заявило, что один из ударов пришелся по лагерю беженцев, при этом, по данным ведомства, погибли десятки человек.

Кроме того, в ЦАХАЛ сообщили об освобождении в Рафахе двух израильских заложниковв результате совместного рейда военных, оперативников спецслужбы "Шин Бет" и израильских полицейских.

После зачистки от боевиков северной части сектора Газа, включая его столицу, военная операция Израиля против ХАМАС переместилась в южную часть палестинского анклава.

Египет грозит разорвать мирный договор с Израилем

Власти Египта пригрозили приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений с Израилем, заключенных в 1979 году, если израильские войска будут отправлены в Рафах, сообщило 11 февраля агентство Associated Press со ссылкой на двух египетских чиновников и западного дипломата.

Рафах находится прямо на границе сектора Газа с Египтом, и в Каире опасаются, что в результате штурма этого города сотни тысяч палестинских беженцев устремятся на египетскую территорию, а главный путь доставки гуманитарной помощи мирным жителям сектора Газа будет перекрыт.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли около 28 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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