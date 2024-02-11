Боррель: Операция в Рафахе повлияет на отношения с Египтом

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предостерег Израиль от начала операции в городе Рафах на юге сектора Газа. Соответствующее обращение он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Х вечером в субботу, 10 февраля.

По словам Борреля, израильское наступление на Рафах "приведет к невыразимой гуманитарной катастрофе". Кроме того, проведение там военной операции может также спровоцировать серьезную напряженность в отношениях с Египтом, отметил глава дипломатии Евросоюза.

Он призвал стороны конфликта возобновить переговоры об освобождении заложников и приостановке военных действий. "Это единственный способ предотвратить кровопролитие", - написал дипломат.

Израиль отговаривают от операции в Рафахе

Против наступления на Рафах высказались сразу несколько крупных чиновников из разных государств. В частности, "глубокую обеспокоенность перспективой военного наступления" на город выразил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не поддержат атаку на Рафах. Он отметил, что для многих палестинцев город стал последним убежищем, в котором можно спастись от боевых действий в Газе.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) также предостерегла Израиль от военной операции в южной части сектора Газа. "Операцию в Рафахе - последнем и переполненном людьми населенном пункте - невозможно оправдать", - заявила она в интервью изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Зачем Израиль хочет наступать на Рафах

По данным израильских властей, в Рафахе остаются представители террористической организации ХАМАС. Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, целей военной операции в секторе Газа "невозможно достичь", пока в регионе остаются четыре батальона ХАМАС.

В пятницу, 9 февраля, Нетаньяху поручил военным разработать план эвакуации мирных жителей из этого населенного пункта. Собеседник агентства Reuters из числа израильских чиновников сообщил, что жителей Рафаха могут отправить в северные районы сектора Газа.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в Сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли около 28 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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