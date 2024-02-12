Байден призвал защитить мирных жителей при штурме Рафаха

Президент США призвал премьера Израиля не начинать наступление на город Рафах на юге секторе Газа без "надежного и осуществимого" плана для защиты миллиона находящихся там мирных жителей.

Президент США Джо Байден призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не начинать военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа, не разработав предварительно "надежного и осуществимого" плана для защиты более миллиона мирных жителей, которые укрываются там. Об этом говорится в заявлении Белого дома , опубликованном в воскресенье, 11 февраля, по итогам телефонного разговора двух лидеров.

В ходе беседы с Нетаньяху Байден подтвердил, что общей целью Израиля и США остается победа над террористическим движением ХАМАС и обеспечение безопасности Израиля и его народа в долгосрочной перспективе. Американский президент также подчеркнул необходимость воспользоваться "прогрессом, достигнутым на переговорах", чтобы добиться скорейшего освобождения всех удерживаемых ХАМАС заложников.

При этом лидер США призвал предпринять "срочные и конкретные шаги" для увеличения объема гуманитарной помощи, оказываемой мирным жителям сектора Газа. Байден и Нетаньяху "договорились оставаться в тесном контакте", сообщил Белый дом.

Израиль готовит операцию в Рафахе

После зачистки от боевиков северной части сектора Газа, включая его столицу, военная операция Израиля против ХАМАС переместилась в южную часть палестинского анклава. В ночь на 10 февраля израильская армия уже нанесла удары по окрестностям Рафаха. По данным международных гуманитарных организаций, в этом городе нашли убежище около 1,3 миллиона палестинцев - внутренне перемещенных лиц, которые страдают от нехватки продовольствия и питьевой воды.

Ранее Нетаньяху поручил разработать план эвакуации гражданского населения из Рафаха, однако не уточнил, куда именно можно эвакуировать людей. Источник агентства Reuters в израильском правительстве сообщил, что жителей Рафаха могут отправить в северные районы сектора Газа. При этом начиная с октября Израиль призывал палестинцев переселяться с северных районов анклава в южные.

Байден 9 февраля назвал "чрезмерными" действия Израиля в секторе Газа, не упомянув конкретные населенные пункты. Глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, что наступление на Рафах может привести к гуманитарной катастрофе. Между тем Нетаньяху в интервью телеканалу ABC сказал, что те, кто предостерегает против штурма Рафаха, "по сути говорят (Израилю. - Ред.): проиграйте войну".

Египет грозит разорвать мирный договор с Израилем

Власти Египта пригрозили приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений с Израилем, заключенных в 1979 году, если израильские войска будут отправлены в Рафах, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на двух египетских чиновников и западного дипломата. Рафах находится прямо на границе сектора Газа с Египтом, и в Каире опасаются, что в результате штурма этого города сотни тысяч палестинских беженцев устремятся на египетскую территорию, а главный путь доставки гуманитарной помощи мирным жителям сектора Газа будет перекрыт.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предостерег Израиль от наступления на Рафах, предупредив, что это "создаст напряженность" в отношениях с Египтом.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли около 28 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Смотрите также: