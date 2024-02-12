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Байден призвал защитить мирных жителей при штурме Рафаха

Олег Соколенко
12 февраля 2024 г.

Президент США призвал премьера Израиля не начинать наступление на город Рафах на юге секторе Газа без "надежного и осуществимого" плана для защиты миллиона находящихся там мирных жителей.

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Временный лагерь беженцев в Рафахе
Временный лагерь беженцев в РафахеФото: Yasser Qudih/Xinhua/picture alliance

Президент США Джо Байден призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не начинать военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа, не разработав предварительно "надежного и осуществимого" плана для защиты более миллиона мирных жителей, которые укрываются там. Об этом говорится в заявлении Белого дома, опубликованном в воскресенье, 11 февраля, по итогам телефонного разговора двух лидеров.

В ходе беседы с Нетаньяху Байден подтвердил, что общей целью Израиля и США остается победа над террористическим движением ХАМАС и обеспечение безопасности Израиля и его народа в долгосрочной перспективе. Американский президент также подчеркнул необходимость воспользоваться "прогрессом, достигнутым на переговорах", чтобы добиться скорейшего освобождения всех удерживаемых ХАМАС заложников.

При этом лидер США призвал предпринять "срочные и конкретные шаги" для увеличения объема гуманитарной помощи, оказываемой мирным жителям сектора Газа. Байден и Нетаньяху "договорились оставаться в тесном контакте", сообщил Белый дом.

Израиль готовит операцию в Рафахе

После зачистки от боевиков северной части сектора Газа, включая его столицу, военная операция Израиля против ХАМАС переместилась в южную часть палестинского анклава. В ночь на 10 февраля израильская армия уже нанесла удары по окрестностям Рафаха. По данным международных гуманитарных организаций, в этом городе нашли убежище около 1,3 миллиона палестинцев - внутренне перемещенных лиц, которые страдают от нехватки продовольствия и питьевой воды.

Ранее Нетаньяху поручил разработать план эвакуации гражданского населения из Рафаха, однако не уточнил, куда именно можно эвакуировать людей. Источник агентства Reuters в израильском правительстве сообщил, что жителей Рафаха могут отправить в северные районы сектора Газа. При этом начиная с октября Израиль призывал палестинцев переселяться с северных районов анклава в южные.

Байден 9 февраля назвал "чрезмерными" действия Израиля в секторе Газа, не упомянув конкретные населенные пункты. Глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, что наступление на Рафах может привести к гуманитарной катастрофе. Между тем Нетаньяху в интервью телеканалу ABC сказал, что те, кто предостерегает против штурма Рафаха, "по сути говорят (Израилю. - Ред.): проиграйте войну".

Египет грозит разорвать мирный договор с Израилем

Власти Египта пригрозили приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений с Израилем, заключенных в 1979 году, если израильские войска будут отправлены в Рафах, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на двух египетских чиновников и западного дипломата. Рафах находится прямо на границе сектора Газа с Египтом, и в Каире опасаются, что в результате штурма этого города сотни тысяч палестинских беженцев устремятся на египетскую территорию, а главный путь доставки гуманитарной помощи мирным жителям сектора Газа будет перекрыт.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предостерег Израиль от наступления на Рафах, предупредив, что это "создаст напряженность" в отношениях с Египтом.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли около 28 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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