На конференции в Париже призвали увеличить гумпомощь Газе

Участники парижской гуманитарной конференции, посвященной ситуации в секторе Газа, призвали к открытию больше числа погранпереходов для доставки грузов в Газу и к гуманитарной паузе. "Нам как можно скорее нужна гуманитарная пауза, и мы должны работать над прекращением огня. Нужно создать условия, необходимые для работы гуманитарных организаций в секторе Газа", - заявил в четверг, 9 ноября, на открытии однодневного форума президент Франции Эмманюэль Макрон.

Глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини подчеркнул, что гражданская инфраструктура в Газе, включая объекты ООН для внутренних переселенцев, должны быть доступны для доставки туда гуманитарной помощи. По словам Лаззарини, одного погранперехода Рафах между Египтом и сектором Газа недостаточно для обеспечения непрерывного потока помощи.

Красный Крест предупреждает о риске гуманитарной катастрофы

Президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич-Эггер также призвала мировое сообщество создать условия для оказания гуманитарной помощи в секторе Газа, подчеркнув, что существует риск гуманитарной катастрофы в регионе.

Госминистр в МИД ФРГ Тобиас Линднер (Tobias Lindner), представляющей на конференции Германию, назвал саммит в Париже "важным сигналом в это трудное время". "Непоколебимая солидарность федерального правительства принадлежит Израилю, который имеет право защищаться от террора ХАМАС в рамках международного права", - подчеркнул Линднер, который также призвал к оказанию гуманитарной помощи жителям Газы. Борьба ведется не против гражданского населения, а против террористической группировки ХАМАС, подчеркнул Линднер.

Представители Израиля не участвуют в парижской конференции, но по словам Макрона, он находится на связи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и поговорит с ним после конференции. В ходе своего выступления Макрон призвал Израиль "уважать закон и защищать гражданское население". "Ловушка терроризма одинакова для всех нас: дать свободу насилию означает отказаться от наших ценностей. Борьба с терроризмом невозможна без правил", - подчеркнул Макрон, который возложил ответственность за страдания мирных жителей на ХАМАС.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 10 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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