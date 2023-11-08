США не поддерживают размещение войск Израиля в секторе Газа

Размещение войск Израиля на долгосрочной основе в секторе Газа и его фактическая "повторная оккупация" после завершения войны против ХАМАС нежелательны, полагают в Вашингтоне. "Мы в принципе не поддерживаем повторную оккупацию сектора Газа, как и Израиль", - заявил во вторник, 7 ноября, заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

По его словам, в США придерживаются той точки зрения, что прерогатива всех решений должна оставаться за палестинцами, так как "сектор Газа - это палестинская земля, и ею она останется". В то же время, "невозможен возврат к статус-кво" в секторе Газа после совершенной ХАМАС атаки на Израиль 7 октября. "Израиль и весь регион должны оставаться в безопасности, а сектор Газа не должен и более не может быть базой для террористических нападений против израильского народа и других людей", - подчеркнул Пател.

Нетаньяху: Израилю придется взять на себя ответственность за безопасность в секторе Газа

Днем ранее, отвечая на вопрос в эфире американского телеканала NBC News, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что после окончания боевых действий в секторе Газа Израилю, возможно, "на неопределенно долгий период придется взять на себя общую ответственность за безопасность, потому что мы видели, что происходит, когда мы не несем такую ответственность".

США изучают возможные варианты будущего сектора Газа

Выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената США 31 октября, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты вместе с другими странами изучают возможные варианты будущего сектора Газа. По его словам, статус-кво, при котором палестинская террористическая группировка ХАМАС контролирует густонаселенную прибрежную полосу, не может быть сохранен, но и Израиль не хочет контролировать сектор Газа.



Наиболее разумным вариантом, по мнению Блинкена, была бы "эффективная и обновленная Палестинская администрация", которая бы осуществляла управление сектором Газа. Вопрос в том, имеются ли возможности этого достичь, отметил он. "А если это невозможно, существуют другие временные варианты, к которым могут быть привлечены ряд стран. Кроме того, как безопасность, так и функции управления могли бы осуществлять международные организации", - указал он.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили почти 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.



Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибло более 10 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам невозможно.



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