США изучают возможные варианты будущего сектора Газа

Есть целый ряд возможностей управления сектором Газа с привлечением других стран или международных организаций, заявил госсекретарь США в Сенате. Он вновь приедет на Ближний Восток 3 ноября.

Соединенные Штаты вместе с другими странами изучают возможные варианты будущего сектора Газа, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Статус-кво, при котором палестинская террористическая группировка ХАМАС контролирует густонаселенную прибрежную полосу, не может быть сохранен, но и Израиль не хочет контролировать сектор Газа, указал он на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената США во вторник, 31 октября.

Между этими двумя позициями имеется "целый ряд возможных вариантов, которые мы, как и другие страны, сейчас очень тщательно проверяем", добавил глава американского внешнеполитического ведомства.

Наиболее разумным вариантом, по мнению Блинкена, была бы "эффективная и обновленная Палестинская администрация", которая бы осуществляла управление сектором Газа. Вопрос в том, имеются ли возможности этого достичь, отметил он. "А если это невозможно, существуют другие временные варианты, к которым могут быть привлечены ряд стран. Кроме того, как безопасность, так и функции управления могли бы осуществлять международные организации", - указал он.

Блинкен вновь посетит Израиль 3 ноября

Между тем, Блинкен 3 ноября вновь отправится на Ближний Восток. Он проведет переговоры с представителями израильского правительства, а после Израиля запланированы визиты в другие страны этого региона, заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. Поездка на Ближний Восток станет для Блинкена уже второй после начала ответной операции Израиля против террористической организации ХАМАС в секторе Газа, начавшейся после масштабных атак 7 октября. В середине октября он провел в регионе 10 дней, посетив Иорданию, Египет, Саудовскую Аравию и ОАЭ, а также дважды - Израиль.

США являются крупнейшим союзником Израиля и предоставляют ему обширную военную помощь. В октябре президент Джо Байден попросил Конгресс выделить 75 млрд долларов на поддержку Израиля и Украины.

Одновременно Вашингтон выступает против предложений о прекращении огня в войне между Израилем и ХАМАС. "Мы не считаем, что прекращение огня является правильным решением сейчас. Прекращение огня прямо сейчас принесет пользу только ХАМАС", - заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 30 октября.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, жертвами которой стали 1400 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли уже более 8500 человек.

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