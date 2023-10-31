Сектор Газа. Почему выехать не могут пока даже иностранцы

Каждый день Асия Матхур ждет звонка, когда ей сообщат, что можно выехать из сектора Газа в Египет через контрольно-пропускной пункт Рафах. Асия - мать двоих маленьких детей - палестинка с канадским паспортом, которая с 2014 года живет в Газе. "Две недели назад мне позвонили из Канады. И сказали, что Рафах будет открыт, что мы должны выехать туда на свой страх и риск", - рассказывает Матхур по телефону DW. Но уже несколько часов спустя ее надежды рухнули: границу закрыли и она остается закрытой по сегодняшний день. С тех пор Матхур находится в Рафахе: "Мы чувствуем, что нас все оставили, нам никто не помогает".

Не выпускают никого, даже с иностранными паспортами

Асия Матхур - не единственная, кто оказался в такой ситуации. На прошлой неделе в Белом доме заявили, что президент Джо Байден вновь искал возможность обсудить с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху вопрос о безопасном выезде из сектора Газа иностранных граждан и палестинцев, имеющих двойное гражданство. Но до сих пор никто так и не смог это сделать. По официальным данным ФРГ, несколько сотен человек, имеющих немецкие паспорта, находятся в секторе Газа, у большей части из них - двойное гражданство. Точное число при этом немецкие ведомства не называют.

Армия Израиля наносит удары по сектору Газа в ответ на нападение ХАМАС Фото: Yasser Qudih/REUTERS

На протяжении трех недель сектор Газа подвергается обстрелам и авиаударам со стороны израильской армии (ЦАХАЛ), а 28 октября власти в Израиле заявили о расширении наземных операций в секторе Газа. Израильские военные действия стали ответом на нападение на Израиль движения ХАМАС, признанного террористической организацией в ЕС, США, Германии, Израиле и большинстве стран Запада. В результате нападения погибли 1400 израильтян, более 200 были взяты в заложники и вывезены боевиками ХАМАС на территорию сектора Газа. Блокада Израилем сектора Газа также стала реакцией на атаки боевиков ХАМАС.

Закрытые границы, обстрелы и наземная операция

Три недели назад Израиль закрыл границы с сектором Газа. Пограничный переход Рафах между сектором Газа и Египтом также закрыт. Неделю назад был разрешен въезд лишь нескольким грузовикам с гуманитарным грузом, который срочно необходим мирным жителям в Газе: продукты и медикаменты доставляются на юг сектора Газа.

С 2007 года в секторе Газа правит ХАМАС. Одной из провозглашаемых террористами ХАМАС целей является уничтожение государства Израиль. С момента нападения ХАМАС на Израиль ЦАХАЛ регулярно наносит удары по предполагаемым объектам ХАМАС , прежде всего, на севере сектора Газа. Израильские военные неоднократно призывали местное население покинуть территорию и переместиться в южную часть сектора Газа. В результате военных действий израильтян, как утверждает ХАМАС, погибли более 7000 палестинцев. В минувшие выходные Нетаньяху заявил, что началась "вторая фаза" операции в Газе. Речь идет о наземной операции израильской армии, целью которой является освобождение заложников и уничтожение ХАМАС.

Взрывы в секторе Газа Фото: Abed Khaled/AP Photo/picture alliance

Асия Матхур и ее семья живет севернее города Газы, недалеко от границы с Израилем. Когда началась нынешняя война Израиля с ХАМАС, Асия вместе со своими родными переехала в центр города Газа. Ранее эта часть города даже во время обстрелов считалась относительно безопасной. Но в этот раз израильские военные сообщили, что все находящиеся в отеле люди должны быть эвакуированы. Все гости отеля, как и жители северной части сектора Газа, должны эвакуироваться на юг.

Вместе с десятками тысяч жителей Газы Матхур со своей семьей отправилась в Рафах, где остановилась у своих родных. Но в безопасности там она себе не чувствует. "Последняя ночь была просто адом. Это была самая страшная ночь с момента, когда мы прибыла в Рафах, - рассказала Матхур DW в прошлую пятницу. - Танки вели обстрел непрерывно. Недалеко взорвалась бомба и от взрыва сотрясался весь дом. Вы можете представить, как сильно мы боялись".

Но и решение, которое ей предстоит принять, если граница откроется, пугает Матхур не меньше. Ведь в списках тех, кто может эвакуироваться, находятся лишь иностранцы и те, у кого двойное гражданство, а также их самые близкие родственники. Многие из ее друзей и близких не относятся к этому числу: "Я себя плохо чувствую, потому что меня спрашивают о моем двойном гражданстве", - говорит Матхур и задается вопросом: "А что будет с другими людьми? Почему мир не обращает на них внимания?"

"Все наши мысли с теми, кто в Газе"

В старом городе в Восточном Иерусалиме палестинский повар Иззельдин Бухари ждет новостей от своей сестры и других родственников, живущих в Газе. Восточный Иерусалим находится в 100 км от границы с сектором Газа. Но восточная часть Иерусалима, аннексированная Израилем, как будто находится на другой планете.

"Мы все очень сильно переживаем по поводу того, что происходит в Газе. Все наши мысли об этом", - говорит Бухари. Каждое утро в семь часов Бухари ждет, когда позвонят его родственники: "Это очень тревожное время. Ожидание лишает тебя сил и нервов. И не думать об этом невозможно".

Израильские танки на границе. Север сектора Газа Фото: Aris Messinis/AFP/Getty Images

Большая часть его семьи по материнской линии живет в Газе, рассказывает DW Бухари по телефону. Но вот уже 16 лет он не может их навестить. Израиль и Египет закрыли границы с сектором Газа. Для палестинцев из Восточного Иерусалима или с оккупированного Израилем Западного берега реки Иордан сложно получить разрешение Израиля для поездки в сектор Газа.

Семья Иззельдина Бухари до недавнего времени жила в Римале - в одном из благополучных кварталов в центре города Газа, который, согласно последним сообщениям, очень сильно пострадал в результате нынешних военных действий. "Моя тетя погибла в Римале. Она трижды пыталась оттуда уехать, но на улицах было много беспорядков, и ей пришлось всякий раз возвращаться домой. Люди переходят с места на место в надежде найти более безопасное жилье", - рассказывает Бухари.

Большая часть его родных в секторе Газа переехала в южную часть. Но тревога остается, ведь стало сложнее поддерживать с ними контакт. Из-за дефицита электричества и разрушенной коммуникационной инфраструктуры связь очень слабая. "У моей сестры несколько различных SIM-карт. Она пробует звонить в разное время суток. В начале нам было легче держать связь, но мы должны и дальше пробовать", - рассказал Бухари DW в пятницу. В ночь на субботу израильская армия начала расширять свою наземную операцию. Телефонная связь и интернет на какое-то время пропали вовсе.

Но связь была нестабильной уже за день до этого, когда Асия Матхур беседовала с DW по телефону из Рафаха. Уже тогда ей было понятно, что жизнь в Газе, та, которая была прежде, навсегда осталась в прошлом: "Все, на что мы сейчас еще можем надеться, это остаться в живых".

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