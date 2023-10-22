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Второй конвой с гумпомощью прибыл в сектор Газа из Египта

Роман Сулима
23 октября 2023 г.

Спустя сутки после первой партии помощи для сектора Газа той же цели достиг второй гуманитарный конвой. Однако имеющихся объемов недостаточно, считают в ООН.

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Гуманитарный конвой на пограничном переходе Рафах между Египтом и сектором Газа
Гуманитарный конвой на пограничном переходе РафахФото: Omar Aziz/AP/dpa/picture alliance

Еще один груз гуманитарной помощи достиг сектора Газа: колонна из 14 грузовиков въехала в регион из Египта вечером в воскресенье, 22 октября. Об этом агентству Reuters по телефону из Аммана сообщила Джульетт Тума, пресс-секретарь ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Это уже второй гуманитарный конвой, достигший цели: после нескольких дней споров по поводу открытия пограничного перехода Рафах между Египтом и сектором Газа первая партия помощи прибыла на палестинскую территорию накануне. Тогда границу пересекли 20 грузовиков.

Этой помощи нуждающимся недостаточно

Однако, по данным ООН, для удовлетворения базовых потребностей в Газе ежедневно требуется 100 грузовиков гуманитарной помощи. Кроме того, важно, чтобы не было пробелов в доставке помощи через египетскую границу, заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс 21 октября в кулуарах конференции в Каире.

"Еще один маленький проблеск надежды для миллионов людей, остро нуждающихся в гуманитарной помощи. Но им нужно больше, гораздо больше", - написал Гриффитс в соцсети Х. Он назвал "настоящими героями" сотрудников гуманитарных организаций на палестинской стороне, которые, "несмотря на риски", немедленно приступили к выгрузке товаров. Такие сотрудники "тоже нуждаются в защите", подчеркнул Гриффитс.

Израиль объявил частичную блокаду сектора Газа после нападения на страну радикального исламистского движения ХАМАС, которое, помимо Израиля, признано террористической группировкой в ЕС и США. Атака произошла 7 октября, с тех пор Израиль наносит удары по этой территории с воздуха в ответ на обстрелы и настоятельно рекомендовал местным жителям эвакуироваться на юг сектора.

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