"Саммит мира" в Египте закончился без совместного заявления

Участники конференции в Каире по ситуации в секторе Газа не могли принять совместное заявление. Арабские лидеры не согласились с Западом в том, что ответственность за обострение несут боевики ХАМАС.

Участники международной конференции в Каире по ситуации в секторе Газа не могли принять совместное заявление. Как сообщает в субботу, 21 октября, агентство AFP со ссылкой на дипломатов, лидеры арабских стран не согласились с позицией Запада о том, что ответственность за обострение палестино-израильского конфликта несет радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе, США и Израиле террористической организацией. Западные лидеры также хотели, чтобы в итоговое заявление был добавлен призыв к этой террористической группировке отпустить удерживаемых заложников.

Вместо этого председательствовавший на "Саммите мира" египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси опубликовал собственное заявление, согласованное с лидерами других арабских государств. В этом документе говорится, что обострение конфликта "обнажило неспособность" международного сообщества отыскать справедливое и долгосрочное решение, а мировые лидеры уже давно стремятся "урегулировать конфликт, а не прекратить его навсегда", предлагая "временные решения и паллиативы, которые не соответствуют даже самым минимальным чаяниям страдающих людей".

В ответ Израиль, предствители которого не были приглашены на саммит, выразил сожаление по поводу отсутствия осуждения "исламского террора", который, по мнению израильской стороны, поставил под угрозу регион и весь мир. "К сожалению, даже в условиях этих ужасающих зверств нашлись люди, которым трудно осудить терроризм или признать опасность, - говорится в заявлении израильского министерства иностранных дел - Израиль сделает то, что должен, и ожидает, что международное сообщество признает праведность битвы, которую он ведет".

Мнения участников саммита разошлись

"Саммит мира" в Египте был организован на фоне эскалации палестино-израильского конфликта - на нем собрались главы МИД и политики из почти 30 стран Европы, Африки и Ближнего Востока, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и председатель Евросовета Шарль Мишель. При этом на встрече не было представителей Израиля и США.

Мишель призвал всех участников саммита внести свой вклад в то, чтобы "разорвать порочный круг насилия на Ближнем Востоке". Глава Евросовета подтвердил право Израиля на защиту от террора ХАМАС в соответствии с международным правом, в том числе гуманитарным. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала "всегда проводить различие между террористами и гражданским населением" и не разжигать ненависть, добавив, что Берлин увеличил объем гуманитарной помощи сектору Газа на 50 миллионов евро

Король Иордании Абдалла II призвал к "немедленному прекращению войны в Газе" и осудил то, что он назвал "глобальным молчанием" о смерти и страданиях палестинцев. Президент Египта заявил, что палестинцы "должны реализовать свои законные права на самоопределение" и иметь "независимое государство на своей земле". А глава Палестинской автономии Махмуд Аббас потребовал "прекращения израильской оккупации".

В ООН призывали к гуманитарному прекращению огня

Генсек Организации Объединенных Наций, выступая на саммите, отметил, что в секторе Газа, население которого составляет 2,4 млн человек, сейчас происходит гуманитарная катастрофа. Детский фонд ООН, Всемирная организация здравоохранения и другие организации ООН в совместном заявлении призвали к прекращению огня в гуманитарных целях и немедленному беспрепятственному гуманитарному доступу на всю территорию сектора Газа, чтобы "дать возможность гуманитарным организациям добраться до нуждающихся гражданских лиц, спасти жизни и предотвратить дальнейшие человеческие страдания".

Несколькими часами ранее на юг сектора Газа через Египет прибыла первая гуманитарная помощь. В ООН заявили, что для удовлетворения потребностей населения палестинского эксклава нужно около 100 грузовиков с гумпомощью в день.

Совершив 7 октября беспрецедентное по масштабам нападение на Израиль, в ходе которого были убиты около 1400 человек, боевики ХАМАС похитили и увезли в сектор Газа порядка 200 заложников. По данным палестинской стороны, число жертв ответных ударов Израиля превысило 4300 человек.

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