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Израиль призвал жителей Газы эвакуироваться на юг

Даниил Сотников
13 октября 2023 г.

Боевики ХАМАС назвали призыв Израиля к жителям сектора Газа "ложной пропагандой" и начали запрещать мирному населению эвакуацию из своих домов.

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Жители Газы покидают свои дома
Жители Газы покидают свои домаФото: Mohammed Abed/AFP/Getty Images

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу, 13 октября, призвала жителей Газы ради их собственной безопасности покинуть свои дома и эвакуироваться на юг сектора, предупредив, что военные намерены продолжить военную операцию в Газе.

"В последующие дни армия Израиля продолжит значительную активность в городе Газа и приложит большие усилия с целью избежать жертв среди мирного населения", - говорится в обращении израильской армии, распространенном среди жителей Газы по различным каналам.

В заявлении отмечается, что боевики радикального исламистского движения ХАМАС прячутся в городе в тоннелях и внутри многоквартирных зданий. "Вы сможете вернуться в свои дома, только когда будет дано соответствующее разрешение", - заявили в ЦАХАЛ.

ООН встревожена гуманитарными последствиями

Израильская армия намерена обеспечить максимально безопасную эвакуацию жителей северной части сектора, указал ее представитель. "Мы будем контролировать атаки, чтобы они (мирные жители. - Ред.) могли безопасно передвигаться", - цитирует агентство dpa официального представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари.

В ООН отреагировали на призыв израильских военных, заявив, что перемещение 1,1 миллиона жителей невозможно без "разрушительных гуманитарных последствий".

ХАМАС не позволяет жителям Газы эвакуироваться

Руководство движения ХАМАС, которое Евросоюз, США и Израиль классифицируют как террористическую организацию, в ответ на призывы к эвакуации заявило, что жители Газы должны игнорировать обращения ЦАХАЛ, сообщает издание The Times of Israel. Призывы израильских военных представитель ХАМАС назвал "ложной пропагандой", целью которой является "замешательство среди граждан и подрыв стабильности нашего внутреннего фронта".

Представитель ЦАХАЛ Хагари, комментируя ответ ХАМАС, заявил, что боевики используют мирных жителей в качестве живого щита и подвергают их жизни опасности. "Ответственность за то, что может случиться с теми, кто не эвакуируется, будет лежать на ХАМАС", - добавил он.

Как передает агентство dpa, появляются сообщения о том, что боевики ХАМАС не позволяют жителям Газы эвакуироваться. "Когда они обнаруживают людей, идущих к своим машинам, они заставляют их вернуться", - рассказал The Times of Israel собеседник в Газе.

В ХАМАС также заявили, что сотрудники международных организаций не эвакуировались из города. При этом ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщило в социальной сети X (ранее Twitter), что перевело свой оперативный штаб в Газе на юг сектора.

Новые жертвы палестино-израильского конфликта

Обострение конфликта началось 7 октября, после того, как боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля и убили сотни человек, включая детей. В результате атаки ХАМАС погибли по меньшей мере 1300 человек, более 300 получили ранения, кроме того, террористы захватили в заложники и увезли в сектор Газа 150 человек. ЦАХАЛ 13 октября также сообщил о гибели 258 военных.

В ответ власти Израиля пообещали полностью уничтожить ХАМАС и начали наносить удары по объектам движения в секторе Газа. По данным министерства здравоохранения Палестинской национальной автономии на вечер 12 октября, в результате ударов по Газе погибли 1537 человек, 6612 получили ранения. В ХАМАС заявили, что в результате авиаударов Израиля погибли 13 заложников, независимого подтверждения этой информации нет.

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