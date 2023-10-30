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Израиль поразил свыше 600 целей ХАМАС

Марина Барановская
30 октября 2023 г.

Пресс-служба вооруженных сил Израиля сообщила, что за последние сутки израильская армия атаковала склады оружия, пусковые позиции противотанковых ракет и укрытия ХАМАС. Были также уничтожены десятки террористов.

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Израильская военная техника в секторе Газа
Израильская военная техника в секторе ГазаФото: ISRAELI DEFENCE FORCES/via REUTERS

Армия обороны Израиля в ночь на 30 октября нанесла удары по 600 объектам террористического движения ХАМАС, говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ в телеграм-канале. Были атакованы "склады оружия, десятки пусковых позиций противотанковых ракет, а также укрытия и плацдармы, используемые террористической организацией ХАМАС", - отмечается в документе.

В ходе столкновений с террористами в секторе Газа военнослужащие ЦАХАЛ уничтожили десятки террористов, забаррикадировавшихся в зданиях и туннелях и пытавшихся атаковать военнослужащих. Кроме того, израильская армия нанесла воздушный удар по зданию в секторе Газа, где были сосредоточены более 20 боевиков ХАМАС.

Израиль решил постепенно расширять наземную операцию в секторе Газа

Между тем американский телеканал CNN со ссылкой на собственные фотоснимки со спутников сообщил, что израильские военные продвинулись примерно на три километра вглубь сектора Газа. Вместо полномасштабного военного вторжения израильское военное руководство, по всей видимости, сделало выбор в пользу постепенного расширения наземной операции с целью уничтожения террористической организации ХАМАС, отмечает CNN.

Израильская газета Times of Israel в связи с этим сообщает со ссылкой на американский источник, что наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа соответствует рекомендациям США. По словам собеседника издания, правительство Израиля в настоящее время также выступает против полномасштабной наземной операции в Газе, поскольку это "может подвергнуть риску жизни заложников, находящихся в плену у ХАМАС".

 

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Самый мощный обстрел Газы и наземная операция

 

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