Генерал: Армия Израиля начинает наступление в секторе Газа

Генерал-майор Ярон Финкельман в обращении к войскам, действующим в секторе Газа, заявил, что ЦАХАЛ идет в наступление на ХАМАС и террористические группировки.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) переходит в наступление в секторе Газа. Об этом объявил командующий Южным военным округом генерал-майор Ярон Финкельман в обращении к войскам, опубликованном пресс-службой ЦАХАЛ в соцсети X (бывший Twitter) днем во вторник, 31 октября.

"Мы начинаем наступление ⁠на ХАМАС и террористические группировки в секторе Газа. Наша цель одна ⁠- победа. Какими бы долгими ⁠ни были бои, какими бы трудными они ⁠ни были, иного результата, кроме победы, быть не может", - заявил Финкельман. Он подчеркнул, что солдаты "будут воевать профессионально", следуя принципам ЦАХАЛ. "Главные из них - это верность заданию и стремление к победе", - сказал генерал.

"Мы будем сражаться в переулках, мы будем сражаться в туннелях, мы будем сражаться там, где нужно. Мы нанесем удар по страшному врагу, который стоит перед нами", - пообещал командующий округом. Он назвал израильских военных "поколением победы" и призвал "разбить врага".

ЦАХАЛ показал видео боев на севере Газы

Армия обороны Израиля также опубликовала видео и фото боев на севере сектора Газа. "В последние часы объединенные силы ЦАХАЛ во главе с сухопутными войсками ведут ожесточенные бои в глубине сектора Газа", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках операции израильские военные атаковали форпост ХАМАС на севере анклава, ликвидировали "десятки террористов" и захватили их оружие.

Утром 31 октября ЦАХАЛ сообщил, что за прошедшие сутки нанес удары по 300 целям в секторе Газа. Среди успешно пораженных целей, как сообщается, противотанковые ракетные комплексы и ракетные пусковые установки, а также военные комплексы внутри подземных туннелей.

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