Нетаньяху сообщил о начале третьей фазы военной операции

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к третьему этапу войны против террористической группировки ХАМАС в секторе Газа, что предполагает расширение сухопутной военной операции, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник, 30 октября.

"Мы в разгаре войны. Мы поставили перед собой четкую цель: уничтожить военный и режимный потенциал ХАМАС. Мы делаем это системно", - подчеркнул Нетаньяху. По его словам, уже завершен первый "этап торможения". "Второй этап - постоянно продолжающиеся атаки с воздуха. Третий этап - расширение наземного проникновения в сектор Газа. ЦАХАЛ делает это размеренными, очень мощными шагами, систематически продвигаясь шаг за шагом", - заявил премьер-министр.

Параллельно армия Израиля работает над сдерживанием ливанской исламистской группировки "Хезболлах" на севере страны. "Я вновь говорю "Хезболлах": вы совершите ошибку всей своей жизни, если решите в полной мере вмешаться в кампанию. Вы получите удар, который даже не можете себе представить", - сказал Нетаньяху.

Нетаньяху: Эта кампания требует времени

В своем обращении Нетаньяху подчеркнул, что начатая Израилем кампания потребует времени. "Будут неожиданные препятствия, будут трудности, будут потери, будут и сюрпризы, но в конце я обещаю вам одно: ХАМАС получит нокдаун, ХАМАС будет побежден, будет другая Газа", - заявил премьер.

Еще одним из направлений кампании Нетаньяху назвал "гуманитарные усилия" Израиля. "Мы пытаемся переместить население Газы на юг сектора, мы создали там безопасную зону, куда хотим направить гуманитарную помощь. Мы это делаем в координации с нашими американскими друзьями. Этот процесс тоже требует времени", - объяснил премьер-министр.

Военная кампания Израиля в ответ на атаку ХАМАС

Боевики ХАМАС 7 октября совершили масштабное террористическое нападение на Израиль и устроили самую массовую расправу над мирным населением за всю историю современного израильского государства. По предварительным данным, погибли более 1400 человек. Террористы также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

С тех пор Израиль наносит массированные авиаудары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под контролем ХАМАС, и готовится к наземной операции.

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