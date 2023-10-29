ООН сообщила о крушении общественного порядка в секторе Газа

Тысячи палестинцев ворвались на склады ООН в Газе и разграбили муку и предметы первой необходимости. Израиль пообещал расширить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

После первых случаев разграбления гуманитарной помощи Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР - UNRWA) предупредило о признаках крушения общественного порядка в секторе Газа. Тысячи жителей сектора ворвались на склады и в распределительные центры БАПОР, разбирая муку и предметы первой необходимости, сообщил глава агентства Том Уайт в воскресенье, 29 октября.

"Это тревожный признак того, что после трех недель войны и жесткой блокады Газы общественный порядок начинает рушиться. Запасы продовольствия на рынке заканчиваются, а гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа на грузовиках из Египта, недостаточно", - отметил Уайт.

Накануне появились кадры, на которых видно, как палестинцы выносят мешки и коробки из центра БАПОР в Дейр-эль-Балахе к югу от Газы.

Израиль обещает расширить поставки гумпомощи

Израиль сообщил, что по просьбе США он облегчит поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Координатор действий правительства на территориях Элад Горен сказал, что в ближайшие недели поставки гумпомощи в регион будут сильно увеличены. По его словам, для этого создан новый механизм в сотрудничестве с США, Египтом и ООН.

Как сообщил Горен, сначала гуманитарные поставки будут проверяться на КПП Нитцана на границе Израиля и Египта, поскольку в Израиле опасаются, что на грузовиках с гумпомощью в сектор Газа может быть провезено и оружие. После проверки гуманитарная помощь будет переправляться в сектор Газа через КПП Рафах из Египта и передаваться представителям ООН.

Элад Горен подчеркнул, что эти поставки будут предназначены лишь для южной части сектора Газа, поскольку в северной части этого региона израильская армия будет проводить операцию по уничтожению радикального исламистского движения ХАМАС, признанного террористической организацией в Евросоюзе США и Израиле.

Нападение ХАМАС на Израиль

Боевики ХАМАС 7 октября совершили масштабное нападение на Израиль, в результате которого, согласно израильским данным, погибли более 1400 человек и еще около 220 были захвачены в заложники. Это вторжение считается самой массовой расправой над мирным населением за всю историю современного израильского государства.

С тех пор Израиль наносит ответные массированные удары по сектору Газа. По данным палестинской стороны, в результате израильских ударов погибли уже 8005 человек, в том числе 3342 ребенка и подростка. Это самое высокое число жертв с тех пор, как Израиль в одностороннем порядке покинул сектор Газа в 2005 году. Данные палестинской стороны о потерях невозможно подтвердить из независимых источников.

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