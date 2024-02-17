Венгрия помешала совместному обращению стран ЕС к Израилю

Венгрия не согласилась с тем, чтобы ЕС выступил с совместным призывом к Израилю не начинать военное наступление на Рафах. Поэтому глава европейской дипломатии Боррель выпустил заявление только от своего имени.

Венгрия помешала совместному обращению стран ЕС к израильскому правительству. Как подтвердили агентству dpa в субботу, 17 февраля, несколько дипломатов в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, Будапешт не согласился с тем, чтобы верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Израиль не начинать новое военное наступление на юге сектора Газа от имени всех 27 стран ЕС.

Поэтому Боррель смог выпустить заявление только от своего имени. В нем отмечается, что ЕС очень обеспокоен планами израильского правительства по проведению наземной операции в Рафахе и призывает израильское правительство не предпринимать никаких военных действий в этом городе, которые усугубили бы и без того катастрофическую гуманитарную ситуацию.

Боррель призвал придерживаться международного гуманитарного права

Жозеп Боррель подчеркнул, что важно обеспечить защиту всех гражданских лиц в соответствии с международным гуманитарным правом. В настоящее время в Рафахе , расположенном близ границы с Египтом, проживает более миллиона человек, большинство из которых - беженцы из других районов сектора Газа.

По словам Борреля, ситуация на Ближнем Востоке будет обсуждаться в ходе встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе 19 февраля. Также на ней должно быть принято решение о начале военной операции в Красном море, которое уже было в принципе согласовано и предполагает отправку в регион европейских военных кораблей для защиты торговых судов от нападений йеменских боевиков-хуситов.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 26 тысяч палестинцев. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются свыше 130 человек, захваченных 7 октября, а также тела нескольких заложников.

Стрим Мюнхенской конференции по безопасности с переводом на русский язык и комментариями журналистов DW по ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=B8MR5gqS6Hg

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