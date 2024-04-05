WCK требует независимого расследования действий ЦАХАЛ

Неправительственная организация World Central Kitchen (WCK), занимающаяся доставкой продовольствия в кризисные регионы мира, в пятницу, 5 апреля, призвала провести независимое расследование гибели семерых ее сотрудников при ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по колонне грузовиков с гуманитарными грузами в секторе Газа.

"Армия обороны Израиля не в состоянии провести заслуживающее доверия расследование собственной ошибки в секторе Газа", - говорится в заявлении WCK на сайте организации.

"ЦАХАЛ признал ответственность и свои фатальные ошибки в смертоносном нападении на нашу колонну грузовиков в секторе Газа. Он также принял дисциплинарные меры в отношении командиров и показал приверженность другим реформам. Это важные шаги вперед, - указывают в организации. - Однако по результатам предварительного расследования также ясно, что ЦАХАЛ применил смертоносную силу без учета собственных протоколов, субординации и правил ведения боевых действий. ЦАХАЛ признал, что наши команды следовали всем надлежащим процедурам связи. На видеозаписи, сделанной самим ЦАХАЛ, не видно причин для обстрела нашей колонны с сотрудниками, которая не имела оружия и не представляла никакой угрозы".

"Без системных изменений, будет еще больше военных ошибок, больше извинений и больше горя в семьях", - уверены представители НПО.

Исходной причиной неоправданного ракетного обстрела колонны с гуманитарной помощью для мирного населения сектора Газа в WCK называют катастрофическую нехватку продовольствия там. "Израилю необходимо резко увеличить объем продовольствия и медикаментов, перевозимых по суше, если он всерьез намерен поддерживать гуманитарную помощь", - указано в заявлении организации.

Удар ЦАХАЛ по колонне с гумпомощью в секторе Газа

2 апреля благотворительная организация WCK сообщила, что ЦАХАЛ нанес удар по ее колонне грузовиков к югу от Дейр-эль-Балаха в центральной части сектора Газа. Машины уезжали после доставки 100 тонн гуманитарной помощи, привезенной в сектор Газа по морю. При этом в WCK подчеркивают, что движение колонны было скоординировано с израильскими военными.

Как сообщалось, среди погибших были граждане Австралии, Польши и Великобритании, а также мужчина с гражданством США и Канады и один палестинец. После этой трагедии организация объявила, что до принятия дальнейших решений немедленно останавливает свою работу в регионе.

В тот же день, 2 апреля, президент Израиля Ицхак Герцог принес извинения за эту трагическую ошибку военных и пообещал, что случившееся будет тщательно расследовано.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении назвал произошедшее "трагическим инцидентом", в ходе которого израильские военные "непреднамеренно" попали по невинным людям в секторе Газа. "Такое случается в военное время. Мы тщательно изучаем это, находимся в контакте с правительствами погибших иностранцев и сделаем все, чтобы это не повторилось", - сказал глава израильского кабмина.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 32 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего в ноябре 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются свыше 130 человек, захваченных 7 октября, при этом, по оценкам Израиля, как минимум 30 заложников уже нет в живых.

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