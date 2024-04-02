Президент Израиля извинился за удар ЦАХАЛ по гумколонне WCK

Президент Израиля Ицхак Герцог во вторник, 2 апреля, созвонился с основателем благотворительной организации World Central Kitchen (WCK) Хосе Андресом и выразил ему соболезнования в связи с трагической гибелью семерых сотрудников WCK в результате непреднамеренного удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по колонне с гуманитарной помощью в секторе Газа.

В телефонном разговоре с Андресом Герцог выразил "свой глубокий траур и искренние извинения в связи с трагической утратой", сообщила пресс-служба офиса президента Израиля. Ицхак Герцог пообещал, что случившееся будет тщательно расследовано. В своем заявлении, обнародованном в микроблоге X, глава израильского государства также поблагодарил Андреса за помощь, которую его благотворительная организация предоставляет израильтянам и палестинцам.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении назвал случившееся "трагическим инцидентом", в ходе которого израильские военные "непреднамеренно" попали по невинным людям в секторе Газа. "Такое случается в военное время. Мы тщательно изучаем это, находимся в контакте с правительствами погибших иностранцев и сделаем все, чтобы это не повторилось", - сказал Нетаньяху.

По данным WCK, семеро сотрудников организации были убиты в результате удара ЦАХАЛ по их колонне к югу от Дейр-эль-Балаха в центральной части сектора Газа. Машины уезжали после доставки 100 тонн гуманитарной помощи, привезенной в сектор Газа по морю. При этом в WCK подчеркивают, что движение колонны было скоординировано с израильскими военными.

Среди погибших были граждане Австралии, Польши и Великобритании, а также мужчина с гражданством США и Канады и один палестинец.

Об организации WCK

Благотворительная организация World Central Kitchen была основана живущим в США знаменитым испанским поваром Хосе Андерсом в 2010 году, после разрушительного землетрясения на Гаити. С тех пор эта организация обеспечивает питанием людей в районах бедствия по всему миру. По данным израильской армии, WCK также была одной из первых неправительственных организаций, начавших оказывать помощь в Израиле после нападения на него террористической организации ХАМАС 7 октября 2023 года.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 32 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего в ноябре 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются свыше 130 человек, захваченных 7 октября, при этом, по оценкам Израиля, как минимум 30 заложников уже нет в живых.

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