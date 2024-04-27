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Пропалестинские акции в США: около 170 задержанных

Алексей Волошинов
Опубликовано 27 апреля 2024 г.Обновлено 27 апреля 2024 г.

Полиция разогнала палаточные лагеря на территории Северо-Восточного университета в Бостоне и Университета штата Аризона. Некоторые протестующие жили в палатках несколько дней.

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Пропалестинская демонстрация в Северо-Восточном университете в Бостоне
Пропалестинская демонстрация в Северо-Восточном университете в Бостоне Фото: Joseph Przioso/AFP/Getty Images

Полиция задержала около ста пропалестинских протестующих на территории Северо-Восточного университета в Бостоне (Northeastern University) в субботу, 27 апреля. Об этом сам университет сообщил в своем официальном аккаунте в соцсети Х.

Как следует из заявления, в начавшуюся два дня назад студенческую демонстрацию проникли "не связанные с Northeastern люди". Сообщается, что в ночь перед задержанием протестующих от демонстрантов доносились крики "Убивать евреев". "Мы не можем смириться с таким уровнем ненависти на территории кампуса", - заявили в университете.

Отмечается, что студенты, которые смогли предъявить действительное удостоверение, подтверждающее их статус в университете, не были задержаны. В отношении их будет произведено "дисциплинарное разбирательство". Всего, по данным полиции штата Массачусетс, в разбитом с 25 апреля палаточном лагере было задержано 102 человека.

Кроме того, в ночь на 27 апреля еще 69 человек были задержаны на территории Университета штата Аризона. Группа протестующих 26 апреля разбила "несанкционированный лагерь" на территории университетского городка и проигнорировала неоднократные приказы разойтись, объяснили официальные лица штата. По их данных, большинство участников акции не относятся к студентам, преподавателям или сотрудникам учебного заведения.

Пропалестинские и антиизраильские протесты продолжаются в американских университетах

С начала войны в секторе Газа пропалестинские и антиизраильские демонстрации проходят на территории многих университетов в США. Студенты из Израиля, а также студенты еврейского происхождения, жалуются на выросший уровень антисемитизма и угрозы со стороны протестующих. Так, в Йельском университете студентка еврейского происхождения, как сообщают СМИ, подверглась нападению. А раввин Колумбийского университета в Нью-Йорке призвал еврейских студентов оставаться дома.

В апреле полиция также задержала более сотни пропалестинских активистов на территории Колумбийского университета и Эмерсон Колледжа в Бостоне.

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